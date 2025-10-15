Dijelovi Splita, Šolte, Kaštela, Ogorja i Rudina ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split najavila je više planiranih prekida isporuke električne energije zbog radova na mreži i zamjene mjernih uređaja. Prema objavljenom rasporedu, bez struje će u petak, 17. listopada 2025., ostati stanovnici pojedinih dijelova Šolte, Kaštela, Splita i okolnih mjesta.

Gornje Selo (Šolta)

Stanovnici Gornjeg Sela na otoku Šolti ostat će bez struje od 08:00 do 11:00 sati. Prekid će zahvatiti ulice:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Duga gomila 1–17

Pocinca 5–43

Put Grohota 2–24

Put rakove 1–30

Turanj 3–11

Put Križica 1–7

Napomena: Radovi na NN mreži.

Kaštel Lukšić

U Kaštel Lukšiću struje neće biti od 10:00 do 14:00 sati, a obustava će zahvatiti ulice:

Rušinac

Henrika Šoulavyja

dio ulice Janka Rodina

Napomena: Radovi na NN mreži.

Ogorje

U mjestu Ogorje struje neće biti od 07:00 do 14:00 sati, a prekid zahvaća područja Vrba, Bračević, Ogorje donje, Ogorje gornje, Radunić i Milešina.

Napomena: Radovi na 10 kV dalekovodu.

Rudine

U Rudinama i Sadinama do prekida će doći od 08:30 do 09:30 sati.

Napomena: Radovi na 10 kV dalekovodu.

Split

U Splitu će bez struje biti stanari u Hecegovačkoj ulici na brojevima 90, 92 i 96, i to od 08:30 do 14:00 sati.

Napomena: Zamjena mjernih uređaja.

Stomorska (Šolta)

U Stomorskoj na otoku Šolti struje neće biti od 11:00 do 14:00 sati. Prekid će zahvatiti ulice:

Brke 3–23

Varica 25–40

Put Krušice 4

Napomena: Radovi na NN mreži.

Prema informacijama Elektrodalmacije Split, radovi su nužni radi održavanja i modernizacije mreže te povećanja sigurnosti opskrbe.

Građanima se preporučuje da svoje obaveze i aktivnosti planiraju u skladu s navedenim rasporedom.