Dijelovi Splita, Šolte, Kaštela, Ogorja i Rudina ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split najavila je više planiranih prekida isporuke električne energije zbog radova na mreži i zamjene mjernih uređaja. Prema objavljenom rasporedu, bez struje će u petak, 17. listopada 2025., ostati stanovnici pojedinih dijelova Šolte, Kaštela, Splita i okolnih mjesta.
Gornje Selo (Šolta)
Stanovnici Gornjeg Sela na otoku Šolti ostat će bez struje od 08:00 do 11:00 sati. Prekid će zahvatiti ulice:
- Duga gomila 1–17
- Pocinca 5–43
- Put Grohota 2–24
- Put rakove 1–30
- Turanj 3–11
- Put Križica 1–7
Napomena: Radovi na NN mreži.
Kaštel Lukšić
U Kaštel Lukšiću struje neće biti od 10:00 do 14:00 sati, a obustava će zahvatiti ulice:
- Rušinac
- Henrika Šoulavyja
- dio ulice Janka Rodina
Napomena: Radovi na NN mreži.
Ogorje
U mjestu Ogorje struje neće biti od 07:00 do 14:00 sati, a prekid zahvaća područja Vrba, Bračević, Ogorje donje, Ogorje gornje, Radunić i Milešina.
Napomena: Radovi na 10 kV dalekovodu.
Rudine
U Rudinama i Sadinama do prekida će doći od 08:30 do 09:30 sati.
Napomena: Radovi na 10 kV dalekovodu.
Split
U Splitu će bez struje biti stanari u Hecegovačkoj ulici na brojevima 90, 92 i 96, i to od 08:30 do 14:00 sati.
Napomena: Zamjena mjernih uređaja.
Stomorska (Šolta)
U Stomorskoj na otoku Šolti struje neće biti od 11:00 do 14:00 sati. Prekid će zahvatiti ulice:
- Brke 3–23
- Varica 25–40
- Put Krušice 4
Napomena: Radovi na NN mreži.
Prema informacijama Elektrodalmacije Split, radovi su nužni radi održavanja i modernizacije mreže te povećanja sigurnosti opskrbe.
Građanima se preporučuje da svoje obaveze i aktivnosti planiraju u skladu s navedenim rasporedom.