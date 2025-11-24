Dijelovi Splita i Ploča ostaju bez struje

Stanari više ulica u Splitu te dijela naselja u Pločama danas mogu očekivati privremene prekide u opskrbi električnom energijom zbog ranije najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži. Riječ je o planiranim zahvatima na niskonaponskoj (NN) mreži i zamjeni brojila, a iz HEP-a poručuju kako će prekidi trajati u naznačenim terminima, ovisno o dinamici radova.

U Splitu će se radovi na mreži provoditi na nekoliko lokacija. U ulici Prvih Hrvatskih redarstvenika, na kućnim brojevima 5, 6, 7 i 8, predviđeno je isključenje od 9 do 13 sati. Istodobno, radovi na niskonaponskoj mreži planirani su i u Ulici Put Smokovika 4 te u Tavelićevoj ulici, na brojevima 50 i 46, gdje se prekidi očekuju u razdoblju od 8.30 do 14 sati.

Korisnici u Vukovarskoj ulici u Pločama

Na području Ploča korisnici u Vukovarskoj ulici, na kućnim brojevima 25 i 29, trebali bi računati na povremene prekide. Kako je najavljeno, tijekom zamjene brojila moguća su kraća isključenja u trajanju do 30 minuta, u vremenu od 8.15 do 13 sati.

Iz elektrodistribucije napominju kako su radovi planirani te se odvijaju radi održavanja i unaprjeđenja pouzdanosti mreže. Građanima se savjetuje da u vrijeme prekida prilagode svoje obaveze, zaštite osjetljive električne uređaje te, ako je moguće, odgode korištenje opreme koja ovisi o stabilnom napajanju.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti na terenu, moguće su promjene u satnici, o čemu će korisnici biti naknadno obaviješteni.