Dijelovi Splita i Neorića ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split objavila je raspored planiranih isključenja električne energije za četvrtak, 16. listopada 2025. godine. Razlog prekida napajanja su radovi na mreži i zamjena brojila, a građani se mole za razumijevanje i strpljenje.
Neorić
- Vrijeme: 08:00 – 14:00
- Lokacija: cijelo mjesto Neorić
- Napomena: radovi na dalekovodu
Split – Hercegovačka ulica
- Vrijeme: 08:30 – 14:00
- Adrese: Hercegovačka 36 i 64
- Napomena: zamjena brojila
Split – Zvonimirova, Omiška, Osječka, Dimitrova, Pojišanska
- Vrijeme: 08:30 – 13:00
- Adrese: Zvonimirova 50 – 101, Omiška 40 – 53, Osječka 8 – 10, Dimitrova 2, Pojišanska 25
- Napomena: radovi u trafostanici
Split – Šoltanska ulica
- Vrijeme: 08:00 – 14:00
- Adresa: Šoltanska 24
- Napomena: zamjena brojila
Upozorenje građanima
Građanima i poslovnim subjektima na navedenim lokacijama preporučuje se da se na vrijeme pripreme za prekid u opskrbi električnom energijom. Posebno se upozorava na korištenje električnih uređaja, a savjetuje se i osiguravanje alternativnih izvora napajanja u slučaju nužde.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
1
0
0
0