Dijelovi Splita i Neorića ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split objavila je raspored planiranih isključenja električne energije za četvrtak, 16. listopada 2025. godine. Razlog prekida napajanja su radovi na mreži i zamjena brojila, a građani se mole za razumijevanje i strpljenje.

Neorić

Vrijeme: 08:00 – 14:00

08:00 – 14:00 Lokacija: cijelo mjesto Neorić

cijelo mjesto Neorić Napomena: radovi na dalekovodu

Split – Hercegovačka ulica

Vrijeme: 08:30 – 14:00

08:30 – 14:00 Adrese: Hercegovačka 36 i 64

Hercegovačka 36 i 64 Napomena: zamjena brojila

Split – Zvonimirova, Omiška, Osječka, Dimitrova, Pojišanska

Vrijeme: 08:30 – 13:00

08:30 – 13:00 Adrese: Zvonimirova 50 – 101, Omiška 40 – 53, Osječka 8 – 10, Dimitrova 2, Pojišanska 25

Zvonimirova 50 – 101, Omiška 40 – 53, Osječka 8 – 10, Dimitrova 2, Pojišanska 25 Napomena: radovi u trafostanici

Split – Šoltanska ulica

Vrijeme: 08:00 – 14:00

08:00 – 14:00 Adresa: Šoltanska 24

Šoltanska 24 Napomena: zamjena brojila

Upozorenje građanima

Građanima i poslovnim subjektima na navedenim lokacijama preporučuje se da se na vrijeme pripreme za prekid u opskrbi električnom energijom. Posebno se upozorava na korištenje električnih uređaja, a savjetuje se i osiguravanje alternativnih izvora napajanja u slučaju nužde.

