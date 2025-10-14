Close Menu

Dijelovi Splita i Neorića ostaju bez struje

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Elektrodalmacija Split objavila je raspored planiranih isključenja električne energije za četvrtak, 16. listopada 2025. godine. Razlog prekida napajanja su radovi na mreži i zamjena brojila, a građani se mole za razumijevanje i strpljenje.

Neorić

  • Vrijeme: 08:00 – 14:00
  • Lokacija: cijelo mjesto Neorić
  • Napomena: radovi na dalekovodu

Split – Hercegovačka ulica

  • Vrijeme: 08:30 – 14:00
  • Adrese: Hercegovačka 36 i 64
  • Napomena: zamjena brojila

Split – Zvonimirova, Omiška, Osječka, Dimitrova, Pojišanska

  • Vrijeme: 08:30 – 13:00
  • Adrese: Zvonimirova 50 – 101, Omiška 40 – 53, Osječka 8 – 10, Dimitrova 2, Pojišanska 25
  • Napomena: radovi u trafostanici

Split – Šoltanska ulica

  • Vrijeme: 08:00 – 14:00
  • Adresa: Šoltanska 24
  • Napomena: zamjena brojila

Upozorenje građanima

Građanima i poslovnim subjektima na navedenim lokacijama preporučuje se da se na vrijeme pripreme za prekid u opskrbi električnom energijom. Posebno se upozorava na korištenje električnih uređaja, a savjetuje se i osiguravanje alternativnih izvora napajanja u slučaju nužde.

