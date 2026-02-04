Dijelovi Solina, Vranjica i Splita ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak 6. veljače 2026. godine doći će do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom na području Solina, Vranjica i Splita, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Bez struje će u razdoblju od 8:30 do 14 sati biti dijelovi Solina i Vranjica, pri čemu je napomenuto kako se radi o radovima u trafostanici. Istog dana, u istom vremenskom intervalu, prekid opskrbe očekuje se i u Splitu, u Ulici Krešimirova 62.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim toga, bez električne energije bit će i više splitskih ulica i kućnih brojeva, među kojima su Barakovićeva 18 i 20, Mihanovićeva 43A i 43B te Dubrovačka 53.

Radove izvodi Elektrodalmacija Split, a građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje obveze te poduzmu potrebne mjere kako bi se umanjile eventualne poteškoće uzrokovane privremenim isključenjem električne energije.