Digitalna tržnica ‘Ajmo lokalno’ postala spas za dalmatinske OPG-ove

Ljeto je gotovo, no vrt u Mirjane Bezbradice još je u žarkim bojama. Beru se bundeve, tikvice. Donedavno bile su samo za obitelj i one koji bi došli na kućni prag. Odnedavno njezino povrće krenulo je prema kuhinjama restorana u Šibensko-kninskoj županiji.

- Tikvice su bile tražene iliti cekinuše, imala sam ih raznih vrsta zelene, šarene, tamnozelene, svijetle. Uz tikvice se dosta tražio ptujski luk, tražile su se cherry pomidore pomidore starinske sorte, krastavci, svašta nešto, kaže Mirjana Bezbradica, vlasnica OPG-a iz Kistanja za HRT.

U vremenu kad je povrće koje jedemo gotovo izgubilo one poznate okuse i mirise, domaći ekološki uzgojen proizvod i te kako se cijeni. Znaju to dobro oni istančanog nepca.

- Nemojmo se lagati. Kad probate domaću mrkvu, kad je zagrizete, osjetite miris mrkve. Za razliku od druge mrkve koja je uvozna ili tko zna s kojih tržišta - koja jednostavno nema taj okus i teksturu, kaže Dino Bebić, chef.

A Mirjanu i Dinu u zajedničku priču povezao je projekt "Ajmo lokalno".

- Ajmo lokalno je županijski projekt pokrenut prije godinu dana, s ciljem da stimulira lokalne proizvođače hrane. Broj OPG-ovaca pada i naša lokalna proizvodnja hrane ne ide dobro. Moramo nešto napraviti po tom pitanju - naročito u brendiranju naše županije kao destinacije održivog turizma i prepoznatljive gastronomije. Moramo prepoznati našu lokalnu namirnicu, dodaje Irena Ateljević, izvršiteljica projekta "Ajmo lokalno".

Treba lokalnu namirnicu i učiniti dostupnom. Jer trenutačne količine ugostiteljima nisu dovoljne.

- Srećom ili nesrećom mi smo vlasnici dva restorana u staroj jezgri Šibenika i vrlo je izazovno preživjeti samo od lokalnih dobavljača. To je zato što lokalni dobavljači nemaju tu konstantu i kontinuitet recimo. Karikiram - vi radite s krumpirom i trebate 65 kg krumpira, a lokalni dobavljač kaže da ima 58. ? vi ste ponukani otići u dućan. Što onda?, pita Krešimir Glavina, vlasnik restorana u Šibeniku.

Proizvode nude 33 OPG-ovca

S druge pak strane događa se da proizvođač krumpira nema komu prodati svoj proizvod. I tu uskače "Ajmo lokalno". Internetska platforma otvorena za sve proizvođače trenutačno nudi proizvode 33 OPG-ovca:

- Ajmo lokalno upravo želi poljoprivrednicima omogućiti da proizvode hranu, a mi se brinemo oko plasmana, marketinga i svega. Oni su bili prepušteni sami sebi i treba im uistinu vjetar u leđa, objašnjava Irena Ateljević.

- Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje pridružio se inicijativi Ajmo lokalno u srpnju kao 'resursni hub', jedan centar za logistiku i potporu cijelom projektu na način da sve ono što se kupuje i dobavlja - sprema kod nas. Inkubator distribuira dalje do krajnjih potrošača, restorana, dodaje Branka Ivanović, direktorica Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje.

Radionica za kuhare koji vode restorane

I ne samo to. U jesenskim danima mjesto je ovo održavanja radionica za kuhare koji vode restorane. Cilj je da oni u zaleđu budu vidljivi i izvan sezone te da rade cijelu godinu. Budu li kuhali oni, kupovat će domaće, od čega se mogu pripremiti, pokazali su, sjajni obroci.

- Ja pripreman jedno vegansko jelo - punjeni kelj sa svim šta nam je tu blizu. Sada je sezona oraha, imamo stari kruh, gljive. Jako prirodno, autohtono jelo ali malo je drugačije. Nije nam tako poznata veganska kuhinja u svakodnevici i trudimo se to privući našim ljudima. Došao sam na ideju kako možemo to pospojiti da je sve za mali džep, kaže Bartul Stegić, kuhar.

- Ciklu smo pekli u kori dva sata na 180 stupnjeva, ogulili, ohladili. Sad ću je nasjeckati na sitne kockice sa zelenom kiselom jabukom i napravit ću tartar koji ću spojiti s majonezom od slanutka. Svi ti proizvodi su od lokalnih proizvođača i drago nam je da smo dio ove priče, da promoviramo lokalne proizvođače i kvalitetne autohtone proizvode, objašnjava Dino Bebić, chef.

Kvalitetni autohtoni proizvodi dostupni svima

A oni bi pak preko platforme "Ajmo lokalno" trebali postati dostupni svima.

- Mi smo ovih dana u pripremi platforme preko koje krajnji kupci, pojedinci koji žive recimo u Šibeniku, a žele kupiti neke od ovih proizvoda - mogu preko platforme naručiti i imali bi jednom ili dvaput tjedno dostavu. Vjerojatno na određenim punktovima bi se namirnice mogle preuzimati, dodaje Branka Ivanović.

Organizirano javno predstavljanje projekta

- Mislim da bi projekt mogao zaživjeti jer ljudi teže za domaćom hranom. Hrana više nema okusa i onda je domaća hrana postala ''fetiš'', kaže Kristijana Palinić, vlasnica OPG-a.

S tim se slaže i vlasnik OPG-a Jure Rončević koji kaže: "Mislim da projekt ima budućnost, uključuje nas lokalce i promociju prema vani. Pojedincima je to puno teže ostvariti. Ajmo lokalno će to napraviti na većoj sceni i mislim da je projekt od početka do kraja zamišljen savršeno".

A uspjeh je nužan u trenutku kad je proizvođača hrane sve manje. Mahom to rade stariji ljudi, mlade je teško potaknuti na bavljenje poljoprivredom.

- Bit je napraviti jednu sinergiju svih dionika, ljudi iz županije. Da stvaramo povoljnije okruženje za same OPG-ovce kako bi oni zaista u jednom trenutku mogli povećavati obim svoje proizvodnje. Mislim da budućnost uglavnom leži na mladim poljoprivrednicima, mladim OPG-ovcima koji bi onda u stvari ozbiljnije trebali ući u tu priču, najavljuje Branka Ivanović.

A šibensko-kninski župan Paško Rakić dodaje za HRT: "Kao čovjek koji je porijeklom iz zaleđa naše županije još od djetinjstva pamtim odakle sam. A u cijeloj Zagori bilo je puno više stočara i poljoprivrednika. Nažalost, rat je učinio svoje i ova moderna vremena. Imamo jednu misiju svi mi koji smo nositelji izvršne vlasti da povećamo te brojeve jer statistika nam ne ide baš u prilog".

Zasad se čini da je "Ajmo lokalno" pun pogodak. Samo da projekt opstane!