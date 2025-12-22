Digitalna rješenja u ugostiteljstvu: Splitski startup postao 300. korisnik europskog inovacijskog huba

Tvrtka Book me a table postala je 300. korisnik usluga AI & Gaming Europskog digitalnog inovacijskog huba (EDIH), čime je još jednom istaknuta uloga europskih ulaganja u digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o cloud sustavu za rezervaciju stolova u restoranima i kafićima koji je osmislio Splićanin s korčulanskim korijenima Bojan Islamović. Aplikacija je prošlog ljeta počela s korištenjem u ugostiteljskim objektima diljem obale i kontinenta, a osmišljena je kako bi digitalizirala rezervacijske procese i smanjila probleme s popunjenošću kapaciteta i takozvanim “no show” gostima.

Sustav omogućuje vlasnicima ugostiteljskih objekata centralizirano upravljanje rezervacijama, pregled popunjenosti po danima i terminima te automatsko zatvaranje rezervacija kada se kapacitet ispuni. Gostima je omogućena online rezervacija 24 sata dnevno, uz napomene o posebnim zahtjevima poput alergija ili posebnih prehrambenih navika, dok restorani imaju opciju naplate rezervacija te jednostavne integracije s Google profilima, TripAdvisorom i društvenim mrežama.

Nakon uspješne prijave projekta na EU natječaj, Islamović ističe kako je daljnji razvoj zahtijevao pouzdane partnere i kvalitetne savjetnike. Upravo je to, kaže, bio razlog uključivanja u AI & Gaming EDIH.

– U vremenu kada su informacije dostupne, ali često nepregledne, ovakav strukturiran sustav podrške donosi stvarnu vrijednost. Kombinacija stručne pomoći i javne potpore omogućuje rast uz minimalna ulaganja – istaknuo je Islamović, dodajući kako od suradnje očekuju dodatne konzultacije vezane uz financiranje i prijave na buduće EU fondove.

AI & Gaming EDIH okuplja devet hrvatskih institucija i tehnoloških partnera s ciljem pružanja podrške poduzetnicima u primjeni umjetne inteligencije, digitalnih alata i inovativnih rješenja. Podrška uključuje procjenu digitalne spremnosti, edukacije, testiranje tehnologija prije ulaganja te savjetovanje o financiranju i etičkoj primjeni umjetne inteligencije.

– Book me a table je primjer kako poduzetnici mogu iskoristiti dostupne europske resurse kako bi postali učinkovitiji i konkurentniji – poručila je Andreja Šeperac, ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije, vodećeg partnera projekta.

Dosad je usluge AI & Gaming EDIH-a koristilo i 65 institucija javnog sektora, a cilj projekta je jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva kroz suradnju, znanje i dostupnost digitalnih tehnologija.