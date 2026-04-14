Digitalna Dalmacija okuplja novu generaciju foundera: Prijavi se na novi meetup - Brainstorming Party!

Brainstorming Party, koji suorganizira Digitalna Dalmacija, donosi format koji briše granicu između networkinga i stvaranja te za neke sudionike može biti prvi korak prema karijeri u Silicijskoj dolini.

O događaju

Brainstorming Party zamišljen je kao radni meetup, a ne kao klasičan networking event.

Prostor je organiziran oko pitanja i problema iz stvarnog svijeta. Sudionici biraju temu, razrađuju početnu ideju i koriste je kao osnovu za razgovor s drugima. Cilj je upoznati ljude s kojima postoji potencijal za konkretnu suradnju.

Nema prezentacija ni panela - fokus je na idejama i izravnoj komunikaciji među sudionicima.

Suradnja Digitalne Dalmacije, ReaktorX-a i European Startup Embassyja

Događaj organizira Digitalna Dalmacija u suradnji s akceleratorom ReaktorX, koji radi s founderima iz srednje i istočne Europe, te inicijativom European Startup Embassy.

Kroz taj program svake godine oko 15 mladih iz regije dobiva priliku provesti mjesec dana u San Franciscu, raditi na projektima i povezati se s lokalnim startup ekosustavom, uz mogućnost financiranja do 50.000 USD. Istaknuti sudionici Brainstorming Partyja mogu ostvariti izravan kontakt s mrežom ReaktorX-a.

Predavač - Luca Stirbat

Luca Stirbat izvršni je direktor ReaktorX-a, jednog od vodećih akceleratora za osnivače startupa u regiji srednje i istočne Europe, te suosnivač European Startup Embassyja u San Franciscu. Tijekom desetljeća rada s startupima u ranoj fazi, pomogao je stotinama osnivača da od ideje dođu do prve investicije.

Tko se treba prijaviti?

Događaj je namijenjen mladima koji već imaju određeno iskustvo ili inicijativu, primjerice onima koji:

sudjeluju ili su ostvarili rezultate na STEM natjecanjima

rade ili su radili na vlastitim projektima (software, hardware, zajednice)

razvijaju vještine samostalno, izvan formalnog obrazovanja

imaju portfolio, GitHub ili konkretan rad iza sebe

pokazuju interes za rješavanje stvarnih problema kroz projekte

Zašto Digitalna Dalmacija sudjeluje?

Digitalna Dalmacija kroz svoje aktivnosti razvija lokalnu tehnološku i startup zajednicu, s fokusom na povezivanje ljudi, znanja i prilika.

Ovakvi događaji služe kao način da se lokalni talenti povežu međusobno, ali i s međunarodnim mrežama poput ReaktorX-a i European Startup Embassyja.

Lokacija i prijava

Brainstorming Party održat će se 16. travnja u 18:00 sati u Županijskom tehnološkom hubu Digitalne Dalmacije (Ruđera Boškovića 25).

Prijave su otvorene na: https://luma.com/j4o3nkry

Broj mjesta ograničen je na 45 sudionika.