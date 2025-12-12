Digitalna Dalmacija i PMF Split: Dugogodišnje partnerstvo koje oblikuje tehnološki identitet Splitsko-dalmatinske županije

Digitalna Dalmacija i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu održali su radni sastanak na kojem su voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić i nova dekanica PMF-a prof. dr. sc. Ana Maravić potvrdili nastavak i dodatno jačanje dugogodišnje suradnje koja značajno doprinosi razvoju tehnološkog identiteta Splitsko-dalmatinske županije.

Susret je još jednom pokazao snagu partnerstva između regionalne uprave i akademske zajednice u Splitu te njegov važan doprinos obrazovanju, znanosti i razvoju digitalnih kompetencija.

Digitalna Dalmacija - jedan od najcjelovitijih digitalnih ekosustava u Hrvatskoj

Splitsko-dalmatinska županija kroz projekt ICT županije, a danas Digitalne Dalmacije, izgradila je jedan od najcjelovitijih i najdostupnijih modela razvoja digitalnih vještina i tehnološkog poduzetništva u Hrvatskoj. Riječ je o sustavu koji je u potpunosti besplatan za sve polaznike i omogućuje uključivanje svih građana u digitalno društvo.

Temelji ovoga ekosustava postavljeni su 2019. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji na razvoju ICT sektora, kojim su Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, PMF i FESB uspostavili snažan institucionalni okvir za razvoj digitalnih kompetencija.

e-Umirovljenik - kruna vertikale digitalnog obrazovanja u Digitalnoj Dalmaciji

Od samih početaka Digitalna Dalmacija razvija sustav namijenjen svim generacijama, od djece i mladih do poduzetnika i umirovljenika. Tako je nastala jedinstvena vertikala digitalnog obrazovanja, kakva do tada nije postojala u Hrvatskoj.

Posebno se ističe program e-Umirovljenik koji je pokrenula Digitalna Dalmacija, a PMF se uključio kao partner u njegovu osmišljavanju i provedbi, dodatno potvrdivši suradnju Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilišta u Splitu. Ovaj je program pokazatelj da je digitalna transformacija županije usmjerena ne samo na razvoj tehnologija, već i na razvoj društva koje te tehnologije koristi. Program okuplja više od 600 starijih sugrađana. Brčić i Maravić složili su se da se digitalna zajednica gradi kroz talente, inženjere i poduzetnike, odnosno kroz cjelokupno društvo, u kojem i osobe starije životne dobi imaju jednaku priliku pratiti digitalne promjene.

Kako je sve krenulo?

Prvi i temeljni korak bio je EDIT CodeSchool, program koji je tisućama osnovnoškolaca i srednjoškolaca otvorio vrata u svijet programiranja. Paralelno je pokrenuta i EDIT konferencija, godišnje mjesto susreta nastavnika, stručnjaka i tehnološke zajednice, koje je s vremenom postalo središte razmjene znanja i suvremenih obrazovnih pristupa. S razvojem potreba rasla je i ponuda programa. Mladi i studenti dobili su priliku ući u svijet modernog web developmenta kroz JUNIOR Dev, dok su oni zainteresirani za napredne tehnologije znanja iz umjetne inteligencije stjecali kroz AI Hands-on i YOLO radionice. Poduzetnicima su na raspolaganju akceleracijski programi GROWit i GROWit SME, koji su potaknuli razvoj brojnih tehnoloških projekata i postavili temelje današnje Dalmatia Startup Community, zajednice od gotovo stotinu startup timova.

PMF - ključni akademski partner od samih početaka

PMF Split od početka je prepoznao važnost projekata Digitalne Dalmacije te pružio dugogodišnju stručnu i infrastrukturnu potporu. Fakultet sudjeluje u organizaciji radionica, edukaciji nastavnika, razvoju programa iz područja umjetne inteligencije i programskog inženjerstva te osigurava prostor za događanja i studentske aktivnosti. Suradnja je dodatno osnažena kada je Digitalna Dalmacija postala nastavna baza PMF-a, čime su studentima otvorene nove mogućnosti sudjelovanja u stvarnim tehnološkim projektima, edukacijama i AI istraživanjima.

Dekanica Ana Maravić istaknula je: „PMF već godinama vidi Digitalnu Dalmaciju kao partnera s kojim dijelimo istu viziju, obrazovati i uključiti sve generacije u svijet moderne tehnologije. Ovaj sastanak još je jednom potvrdio koliko snažno povezivanje akademske zajednice i Digitalne Dalmacije doprinosi razvoju naših studenata, nastavnika i šire zajednice.“ Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić dodao je: „Suradnja s PMF-om raste iz godine u godinu. Zajedno gradimo ekosustav koji mijenja županiju – od edukacije najmlađih, preko podrške startupovima i razvoja umjetne inteligencije, do digitalnog uključivanja građana treće životne dobi.“

RAZUMIN - novi iskorak u razvoju umjetne inteligencije

U središtu sastanka našao se i projekt RAZUMIN, budući Centar za razvoj umjetne inteligencije, koji predstavlja najambiciozniji zajednički pothvat do sada. Centar će biti otvoren učenicima, studentima, znanstvenicima i poduzetnicima te će djelovati kao regionalno središte primjene i istraživanja umjetne inteligencije. Projekt je prvi put najavljen 2020./2021., a unatoč izazovima, do 2024. godine, zahvaljujući suradnji Splitsko-dalmatinske županije, Digitalne Dalmacije i PMF-a, osigurani su prostor, oprema i jasno definiran programski smjer.

Suradnja se nastavlja

Sastanak Damira Brčića i dekanice Ane Maravić još je jednom potvrdio da suradnja Digitalne Dalmacije i PMF-a predstavlja jedan od najuspješnijih primjera povezivanja akademskih institucija, regionalne uprave i tehnološke zajednice u Hrvatskoj. Sustavno građen digitalni ekosustav omogućuje razvoj novih generacija stručnjaka i građana spremnih za izazove suvremenog društva.