DHMZ je za naše područje upalio crveni meteoalarm!

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je crveni meteoalarm za splitsku i kninsku regiju, gdje se danas, 21. kolovoza, očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima.

"Mjestimice grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine > 80 posto.

PODUZMITE MJERE samozaštite i djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", stoji na stranici DHMZ-a.