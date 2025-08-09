Dezodoransi, plastične boce s vodom… Što ne smijete ostavljati u automobilima za vrućih dana?

Sunce i vrućina pogubno djeluju na neke stvari koje koristimo i nije ih pametno ostavljati u automobilima. Čini se razumnim držati bocu vode u automobilu tijekom toplinskog vala. Međutim, bisfenol A i ftalat u plastici, kemikalije koje djeluju kao vezivna sredstva i čine plastiku fleksibilnom izazivaju zabrinutost stručnjaka koji proučavaju njihov utjecaj na zdravlje ljudi. Ostavljanje vode u plastičnim bocama u vrućem automobilu može uzrokovati ispuštanje ovih tvari u vodu, prenosi Revija HAK.

Ekstremna vrućina u automobilima može oštetiti baterije na svim uređajima koji ih koriste, od računala, mobitela… Tu su i bočice kreme za sunčanje, koje ne smijete ostavljati na suncu (zanimljiv paradoks, zar ne?) jer u nekim slučajevima mogu eksplodirati.

Sljedeći su svi sprejevi, od dezodoransa do lakova za kosu. Kada temperatura dosegne oko 48°C, tlak u spremniku se dovoljno poveća da može izazvati eksploziju, kažu stručnjaci. Plastični okviri sunčanih naočala mogu se iskriviti i promijeniti boju, a leće se mogu izobličiti.

Neke lijekove, poput antibiotika, treba čuvati u hladnjaku. Lijekovi uglavnom ne podnose vrućinu, a neki od njih će postati neupotrebljivi nakon izlaganja ekstremno visokim temperaturama. Ako koristite adrenalinske injekcije, njihova korisnost nestaje u vrućim vozilima. Što je, naravno, pitanje života ili smrti.

Ruž za usne otopit će se visokim temperaturama.

Dokumentirano je da limenke gaziranih pića mogu eksplodirati kada su izložene ekstremnoj vrućini. Čak i sok od naranče može eksplodirati ako se ostavi u automobilu dulje vrijeme, a to znači i ljepljivi interijer…

Ostavljati upaljače za jednokratnu upotrebu u automobilima za vrućih dana nije pametna ideja. Njihova eksplozija može izazvati veliku štetu pa i pucanje vjetrobranskih stakala.

U više navrata samo pisali, ali nikada nije loše ponoviti. Ne ostavljajte djecu i kućne ljubimce u zatvorenim vozilima!