Devićevci oduševili Hrvate u Americi: “Cleveland nam je pokazao dušu”

KUDŽ Filip Dević uspješno je priveo kraju svoju veliku američku turneju 2025. godine, u sklopu koje su nastupali u saveznih državama Ohio i Pennsylvania. Tijekom posljednjeg dijela puta splitski su folkloraši posjetili Pittsburgh, Cleveland i Chicago, gdje su svojim nastupima, pjesmom i plesom oduševili hrvatsku zajednicu u SAD-u.

U Pittsburghu su ih primili predsjednik Hrvatske bratske zajednice Edward W. Pazo, porijeklom iz Imotske krajine, i glavna tajnica Bernadette Luketich-Sikaras, nakon čega su nastupili u Hrvatskom domu pred brojnom publikom u kojoj su bili i predstavnici Veleposlanstva RH u Washingtonu.

Potom su otputovali u Cleveland, gdje su ih ugostili lokalni Hrvati. Taj će im boravak, kako navode, ostati u posebnom sjećanju jer su bili smješteni kod domaćina, “koji su se natjecali tko će biti bolji – a svi su bili najbolji”.

Na misi u crkvi sv. Pavla nastupila je klapa “F.D. Ferata”, dok su večernjim koncertom u jednoj od najljepših dvorana “podigli publiku na noge”. “Cleveland, grad s 25 tisuća Hrvata, pokazao nam je dušu i ljubav – i obvezao nas da se vratimo”, poručili su Devićevci.

Turneja je završila u Chicagu, gdje su članovi KUD-a proveli posljednje dane u druženju s domaćinima i posjetili United Center, dom poznatih Chicago Bullsa, prije povratka kući.

U objavi su zahvalili svima koji su pridonijeli ostvarenju turneje — od Kluba Poljičana i Hrvatskog kulturnog centra u Chicagu, preko Crkve sv. Jeronima i Hrvatske bratske zajednice, do Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Grada Splita.

Posebnu zahvalu uputili su Siniši Alebiću Braji, za kojeg kažu da je “tiho došao, a ušao u srca svih Devićevaca”.

“Uvjereni smo da smo bili dostojni predstavnici Splita, Dalmacije i Hrvatske – kako u kulturnom, tako i u turističkom smislu”, poručili su iz KUDŽ-a Filip Dević nakon povratka iz Amerike.