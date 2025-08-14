Devetomjesečna beba umrla u hotelu tijekom ljetovanja, obitelj zapela u Turskoj: "Samo želim moći oplakati svog sina"

Za jednu obitelj ljetovanje u Antaliji u Turskoj pretvorilo se u tragediju.

Majka, otac i dvoje djece rumunjskoj podrijetla koji žive u talijanskoj regiji Veneto odmor su provodili u hotelu. Njihov mlađi sin Arian, koji je uskoro trebao napuniti 10 mjeseci u srijedu u pet sati ujutro počeo je plakati, piše Dnevnik.

"Njegov otac se prvi probudio, a onda sam ja ustala. Malo smo ga mazili. Bolio ga je trbuh, ali onda je prošlo. Bio je uobičajeni mali veseli dječak. Vratili smo se u krevet, a kada smo se ponovno probudili on je imao mrlje po tijelu i promijenio je boju lica. Podigla sam ga, a on je bio bez svijesti. Vrišteći sam otrčala u predvorje hotela", ispričala je majka i dodala kako su, dok su čekali vozilo hitne pomoći, neki ukrajinski i njemački turisti potrčali u sobu i dali mu disanje usta na usta te ga oživljavali.

Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu, ali ništa se nije moglo učiniti za malenog dječaka.

"Nakon otprilike četrdeset minuta provedenih tamo rekli su mi da mog sina više nema", ispričala je Roxana Roman.

I tu je započeo mukotrpan proces. Identifikacija, izjave na policiji, predaja dokumenata lokalnom pogrebnom poduzeću, plaćanje troškova od 5000 eura za bolnicu i agenciju.

Situaciju su dodatno zakomplicirali birokratki koraci za vraćanje tijela malog dječaka u Italiju, piše Il Messaggero. Navodno talijanski konzulat u Izmiru neće dati dopuštenje za povratak tijela dok ne dobije papirnate dokumente - poštom, ne prihvaća se elektronička poša. Te dokumente treba poslati pogrebni zavod u Antaliji, zbog čega bi se vrijeme ostanka i troškovi mogli značajno povećati. Bogdan i Roxana Roman sa svojim šestogodišnjim sinom u Iannisom tako bi u Turskoj mogli ostati danima. Ako propuste avion, to će dodatno povećati troškove.

"Samo želim moći oplakati svog sina u Italiji, svaki dan koji prođe je mučenje za mene", izjavila je majka, apelirajući i na društvenim mrežama za financijsku pomoć.