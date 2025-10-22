Close Menu

Deveti HGK-ovi dani nautike na sajmu Biograd Boat Show

Opsežan kongresni program kroz stručne sjednice, prezentacije i predavanja obuhvatio je sve aktualne teme ključne za nautički turizam

Deveti po redu Dani nautike HGK održani su tijekom sajma Biograd boat show koji je ove godine okupio više od 500 izlagača. Opsežan kongresni program kroz stručne sjednice, prezentacije i predavanja obuhvatio je sve aktualne teme ključne za nautički turizam, poput koncesija, osiguranja od rizika prilikom nezgoda na moru, upravljanja čarter operacijama, utjecaja klimatskih promjena na nautiku, te marketinških i prodajnih trendova i modela u čarter industriji.

„Ako želimo modernu, konkurentnu i održivu čarter flotu, nužno je upravljanje kapacitetima. Hiperprodukcija u čarteru, slično kao i pretjerana apartmanizacija neminovno dovodi do pada popunjenosti i nižih prihoda. S približno pet tisuća plovila čarter flote dosegli smo kritičnu točku. Za daljnji razvoj potrebna nam je ozbiljna analiza održivosti kapaciteta i dugoročna Strategija razvoja nautičkog turizma. Konkurenti na Mediteranu, posebice Grčka i Turska – ne spavaju, a vrijednost za novac je i u nautici najvažniji princip borbe za privlačenje gostiju. Zato pri kreiranju cijena moramo biti realni, razumni i igrati na duge staze,“ poručio je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam na otvorenju sajma.

Hrvatska se opredijelila za održivi, cjelogodišnji turizam i premium ponudu, a nautika pokriva sve te ciljeve. Hrvatska je poželjna nautička destinacija zbog svoje razvedene obale, netaknute prirode i čistog mora, te visoke razine sigurnosti boravka, kvalitetne nautičke infrastrukture i logistike. Prednost je i razvijena mreža od više od 80 pretežito suvremenih marina, no nastavak njihove modernizacije pod prijetnjom je stagnacije.

"Većini marina u Hrvatskoj u idućih nekoliko godina istječu koncesijski ugovori na pomorskom dobru, što otvara pitanja kontinuiteta poslovanja i sigurnosti budućih ulaganja. Smatramo da bi se koncesionarima koji su uredno izvršavali svoje obveze, transparentno komunicirali svoje ciljeve, ulagali u infrastrukturu i pridonosili razvoju nautičkog turizma trebalo omogućiti produženje koncesija pod jasnim i pravednim uvjetima. Bez takvog rješenja, novi investicijski ciklusi usmjereni na digitalizaciju, zelenu tranziciju i zaštitu okoliša bit će zaustavljeni, a hrvatske marine izgubit će konkurentnost u odnosu na druge mediteranske zemlje," rekla je Renata Marević, predsjednica Udruženja nautičkog turizma i Grupacije marina HGK uoči sjednice grupacije.

