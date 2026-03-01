Devet iranskih brodova na dnu mora. Hrvatski novinar javlja: "Ovo je tek početak!"

Dramatične vijesti dolaze iz Perzijskog zaljeva. Prema potvrđenim informacijama, američke i izraelske snage uništile su i potopile devet iranskih ratnih brodova. Među njima su i neka od najvažnijih plovila iranske flote, a Donald Trump je kratko poručio: "I ostali će uskoro plutati na dnu mora".

Iako je Trump tijekom kampanje 2024. godine obećavao da rata s Iranom neće biti, situacija se u subotu dramatično promijenila. Dopisnik Ivica Puljić javlja kako je Trump u petak definitivno odabrao rat, unatoč paralelnim diplomatskim naporima koji su trajali tjednima.

Sastanak koji je sve promijenio

Korijeni ove operacije sežu u kraj prosinca, kada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio Trumpa. Upravo je taj sastanak, održan u jeku iranskih prosvjeda, bio ključan za planiranje udara na iranske balističke sposobnosti. No, nakon što se režim brutalno obračunao s prosvjednicima, Trump je poslao jasnu poruku: "Pomoć je na putu".

Nakon hitnih posjeta šefova Mossada i izraelske vojno-obavještajne službe Washingtonu, postalo je jasno da su pregovori u Omanu bili samo privid mira.

Je li Amerika spremna za novi dugotrajni sukob?

I dok rakete padaju, unutar SAD-a bukti rasprava. Čak i među najzagriženijim Trumpovim pristašama, značajan postotak se protivi ulasku u novi rat na Bliskom istoku. Rizici su ogromni: od naftnih šokova do potpune eskalacije koja bi u sukob mogla uvući Rusiju i Kinu.

Što je stvarni cilj operacije - samo slabljenje Irana ili potpuna promjena režima? Tko se nudi kao novi iranski vođa iz egzila u Americi? Zašto tek 27% Amerikanaca podržava ove napade i prijeti li SAD-u novi "Irak"? Sve ovo pogledajte u videoprilogu analize dopisnika Dnevnika Nove TV Ivice Puljića.