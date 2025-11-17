Devastacija kod Omiša se nastavlja: Novi radovi bez dozvole, Grad izdao još jednu kaznu

Nastavlja se trakavica zvana devastacija kod Omiša, tj. tko će prvi zaustaviti i hoće li propisno kazniti devastaciju?

Radi se o devastacije u uvali Velika Luka, Stanići (Omiš), na području između Velike Luke i Balića rata. Čupala su se stabla, bager je gotovo ušao u more, sve bez ikakve dozvole...

Nakon što je Grad Omiš naplatio kaznu za devastaciju, radovi bez dozvole su se izgleda ponovno nastavili pa su Grad Omiš upitali kako su nakon toga reagirali. Ponovno je napisana kazna, no i kako očekuju reakciju ostalih institucija:

"Prema odgovoru Upravnog odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša - Odsjeka za upravljanje javnim površinama i redarstvo Grada Omiša, Grad Omiš je u dva navrata izdao obvezne prekršajne naloge počiniteljima, izričući maksimalno propisanu kaznu za počinjene prekršaje te je u više navrata tražio reakciju Lučke kapetanije, a devastaciju i devastatora je prijavio DIRH-u te Policijskoj postaji Omiš, kojoj je predao svu dokumentaciju za prijavu DORH-u. Kako smo upravo kontaktirani, na terenu se nalazi tim inspektora DIRH-a kojima smo na raspolaganju za svaku pomoć" - napisali su iz Grada Omiša za Morski.hr.

Tijekom našeg istraživanja koje se nastavlja kontaktirali smo i DIRH pa evo što su nam rekli iz Državnog inspektorata:

"Inspekcija zaštite na radu na dan obavljanja inspekcijskog nadzora na predmetnom privremenom gradilištu nije zatekla obavljanje građevinskih radova niti je zatekla radnike. Na dan obavljanja inspekcijskog nadzora, na predmetnoj lokaciji nije utvrđeno obavljanje radova nasipavanja morske obale, niti je utvrđeno da se u prethodnom vremenskom periodu obavljalo nasipavanje morske obale, a koje bi zahtijevalo prethodnu provedbu postupka propisanog odredbama Zakona o zaštiti okoliša odnosno odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Nadzor rudarske i građevinske inspekcije Državnog inspektorata je u tijeku" - odgovorili su nam iz DIRH - a.

Što kaže Zakon?

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine za ovakve radnje propisuje jako velike kazne:

Članak 197. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kaže:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba koja bez pravne osnove propisane ovim Zakonom:

1. upotrebljava pomorsko dobro (članak 12. stavak 1. točka 1.) i/ili

2. gospodarski koristi pomorsko dobro (članak 12. stavak 1. točka 2.) i/ili

3. obavlja djelatnosti na pomorskom dobru (članak 12. stavak 1. točka 3.) i/ili

4. gradi i/ili obavlja druge radove i/ili zahvate u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem (članak 12. stavak 1. točka 4.) i/ili

5. nasipava more protivno odredbama ovoga Zakona i/ili

6. ograničava i/ili isključuje opću upotrebu pomorskog dobra (članak 12. stavak 1. točka 5.) i/ili

7. zaposjeda pomorsko dobro na bilo koji način za sebe ili drugoga (članak 12. stavak 1. točka 6.).

8. ako jedinica lokalne samouprave ne postupi sukladno članku 216. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 6000,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 66.360,00 eura kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 6000,00 eura.