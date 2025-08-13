Detalji tragedije u Rogotinu: Obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad

Policija je rasvijetlila okolnosti tragedije koja je šokirala stanovnike doline Neretve, ali i cijele Hrvatske. Za smrt tek rođenog djeteta u Rogotinu kod Ploča osumnjičena je njegova 28-godišnja majka.

Određen joj je jednomjesečni istražni zatvor. Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, obitelj u kojoj se tragedija dogodila od ranije je bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ali djelatnici – nisu bili upoznati s trudnoćom majke.

U obiteljskoj kući policija je u subotu navečer pronašla beživotno tijelo novorođenčeta.

"Na mjestu događaja je obavljen očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na odjel patologije dubrovačke bolnice gdje je provedena obdukcija i nalaz je pokazao da je smrt djeteta nastupila nasilno", rekla je Andrijana Biskup iz PU dubrovačko-neretvanske.

"Zbog opasnosti od nastavka vršenja kriminalnih radnji, zbog utjecaja na svjedoke, u konkretnom slučaju na članove obitelji osumnjičenice, kao i zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela – za kazneno djelo teškog ubojstva", rekao je Pero Miloglav, glasnogovornik županijskog suda u Dubrovniku.

Za koje je kazna najmanje 10 godina zatvora.

"Očito da policija i državno odvjetništvo nije smatralo da se radi o usmrćenju, to je sljedeće kazneno djelo iz članka 112. koje govori da majka usmrti dijete zbog posporođajnih psihičkih problema nego su smatrali da taj element u tom slučaju ne postoji. To ne znači da kasnije to ne bude eventualno prekvalificirano", rekao je kriminalist Željko Cvrtila.

Obitelj je bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

"Od 2022. godine, iako je nastavljen kontakt s obitelji, nije bilo potrebe za poduzimanjem mjera obiteljsko-pravne zaštite. Tijekom posljednjeg susreta u lipnju 2025. djelatnici nisu bili upoznati s trudnoćom majke. Maloljetna djeca zbrinuta su u krugu obitelji", poručili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

U slučaju da se osumnjičenoj dokaže krivnja, prijeti joj kazna dugotrajnog zatvora, piše Dnevnik.hr.