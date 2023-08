Detalji petosatnog ludila u Zagrebu: Sin bivšeg policajca mlatio i silovao ženu: "Ku***, sprat ću s tebe sve grijehe!"

Narednih mjesec dana u remetinečkom pritvoru o svojim postupcima kojima je priuštio višemjesečni užas svojoj partnerici u zagrebačkom Susedgradu, moći će razmišljati 27-godišnji B.P., sin bivšeg policajca. Njega je dežurni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pritvorio kako ne bio ponovio djelo i utjecao na svjedoke. Jer sumnjiči ga se za teški pokušaj ubojstva policajca, višestruko silovanje izvanbračne supruge, nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava i prijetnje smrću točnije u svom petosatnom ludilu u kući i na krovu iste 21. kolovoza 27-godišnjak je u bijegu prislonio policajcu pištolj na trbuh nakon što je suprugu maltretirao, vrijeđao, tukao i silovao, donosi Jutarnji list.

- Kurvo, glupačo.... Ubit ću te. Sprat ću s tebe sve grijehe - gnjusni je dio repertoara uvreda i prijetnji koje je izgovarao iz dana u dan svojoj nevjenčanoj partnerici sve dok ga nije prebacilo da najavi suicid. Upravo zbog tog potonjeg djela u ulicu je u popodnevnim satima 21. kolovoza pristigla policija i pregovarač, ali i zagrebački vatrogasci koji su razvukli jastuk u slučaju da skoči, piše Jutarnji list.

U kući je 27-godišnjak sam bio zatvoren od 16.15 do 21.30 sati kada su policajci nasilno uletjeli u kući jer su začuli pucanj. No on je to iskoristio i skočio kroz prozor te zapucao iz pištolja na policajce. Iako su mislili da ga ‘imaju‘, prevarili su se jer se opet dao u bijeg ali nije daleko uspio pobjeći. A uvertira u ovotjedni užas datira od lanjskog lipnja kada je, prema navodima njegove partnerice, počeo fizički i psihički zlostavljati nju i djecu. Pritom je uvijek bio pijan i drogiran, a nije se libio ju vrijeđati da je ‘drolja‘, a znao se na njoj iživljavati šakama i kabelom punjača mobitela.

Prigovarao joj je da je rastrošna, a 19. kolovoza ga je odbila za spolni odnos pa ju je silovao i pretukao te ujedno joj stavljao ručnik u usta kako se ne bi čulo da zapomaže. Silovanje je ponovio, piše Jutarnji list.

Inače, nije prvi puta da ima posla s policijom 27-godišnjak, a svakodnevica mu je ispunjena konzumacijom alkohola i droge. U prošlosti je bio i žrtva. Pojavljivao se kao svjedok u postupku protiv njegova oca kojom prilikom je, kako doznajemo, otkrio da ga je kao malo dijete otac zimi vodio na Velebit da očvrsne pa bi za uzvrat, u slučaju plača, bio pretučen.