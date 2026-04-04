Detalji operacije na Vjesniku: Zna se tko će zbrinuti azbest i kad se pušta promet u podvožnjaku

Više od 700 tona različitog otpada izvukli su iz Vjesnika i razvrstali ga. Ono što nisu odvezli, čuva se u bijelim vrećama. Azbest pronađen na vrhu spaljenog nebodera još čeka zbrinjavanje, piše Dnevnik.hr.
Tvrtka iz Vinkovaca koja ruši napokon je pronašla tko će po sigurnosnim propisima ukloniti sav azbestni otpad s najvišeg kata. Potpisali su ugovor. O financijskim detaljima ponude šute. Kao i država. Kažu: ovlašteni su za to. "Bit će postavljene vertikalno cijevi i radnici će usisivačima usisavati - prvo ukloniti, a zatim usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.
