Detalji operacije na Vjesniku: Zna se tko će zbrinuti azbest i kad se pušta promet u podvožnjaku

700 tona otpada

Više od 700 tona različitog otpada izvukli su iz Vjesnika i razvrstali ga. Ono što nisu odvezli, čuva se u bijelim vrećama. Azbest pronađen na vrhu spaljenog nebodera još čeka zbrinjavanje, piše Dnevnik.hr.

"Nezgodno je to što su našli, ali vjerujem da će zbrinuti na ispravan način", rekao je Ivan iz Zagreba."A kao nije se znalo, ma joj, grozno, ali istinito", kazala je Mira iz Zagreba i na ponovno pitanje misli li da se znalo, odgovorila je potvrdno pa nastavila: "Divim se tim ljudima koji idu dizalicom gore-dolje, a ja prašine imam - ludnica.... A što će tek biti kad ga sruše!"
Tvrtka iz Vinkovaca koja ruši napokon je pronašla tko će po sigurnosnim propisima ukloniti sav azbestni otpad s najvišeg kata. Potpisali su ugovor. O financijskim detaljima ponude šute. Kao i država. Kažu: ovlašteni su za to.

"Bit će postavljene vertikalno cijevi i radnici će usisivačima usisavati - prvo ukloniti, a zatim usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.

