Detalji napada u Međimurju: Ubijena je bila trudna i majka troje djece

NAKON tragične pucnjave koja se dogodila u četvrtak, 4. prosinca, u večernjim satima u naselju Sitnice u Međimurju, danas je potvrđeno da je jedna od žrtava, 28-godišnja žena, preminula od zadobivenih ozljeda. U napadu 40-godišnjeg muškarca teško je ozlijeđena i njezina 29-godišnja sestra. Policija i dalje intenzivno traga za počiniteljem, izvijestila je policija.

Tešku situaciju u Sitnicama komentirao je Milorad Mihanović, gradski vijećnik iz redova romske nacionalne manjine u Murskom Središću, koji je bio osobno povezan sa žrtvama, prenosi emeđimurje.

"Bila je majka troje djece i trudna"

"Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice", rekao je Mihanović.

"Preminula Vanesa bila je majka troje djece, a kad je upucana je bila i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi", dodao je vidno potresen, prenosi Index.

Apel za predaju ilegalnog oružja

Ogorčen i ljut zbog tragedije, Mihanović je uputio snažan apel svim građanima, bez obzira na nacionalnost: "Apeliram na sve - predajte ilegalno oružje! Nemojte se igrati sa svojim i tuđim životima! Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!"

Policija intenzivno traga za počiniteljem, muškarcem iz Piškorovca, koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako navode mještani Sitnica, navodno je i otprije imao problema sa zakonom.