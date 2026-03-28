Detalji dramatične akcije kod Plitvica: "Bili su van sebe kad sam došao, dijete je plakalo..."

U par navrata sam mislio da ću odustati, mislio sam da neću uspjeti proći, bilo je jako loše vrijeme, ispričao je za 24sata mještanin sela Krbavica, Jovan Zaklan koji je sudjelovao u dramatičnoj akciji spašavanja obitelji koja je ostala zametena u snijegu u šumi. Naime u petak iza 13 sati vatrogascima je stigla dojava da obitelj zametena. Na teren su odmah upuztili dežurnu smjenu od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera s ukupno dva pickup vozila.

"Na jednom mjestu smo zabili držalo od lopate, bilo je sigurno metar snijega. Kada smo došli do ljudi, izgledali su jako uplašeno, nisu vjerovali da su zapeli. Oni inače kampiraju po cijeloj Hrvatskoj, išli su od Karlobaga prema Slavoniji i unatoč alarmima ostali su tu kod nas. Nisu pazili. Rekli su da u Slavoniji toga nema", ispričali su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička Jezera. Zbog visokog snijega, na mjestima preko 80 cm, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila, gdje su stigli u 14:26. Osim vatrogasaca u akciji spašavanja sudjelovali su i strojevi Komunalca te traktor Jovana Zaklana.

"Ovo je dokaz da su naši vatrogasci spremni"

"Bio sam kod sebe i onda su me vatrogasci pitali mogu li im pomoći. Probijao sam se do gore, bilo je užasno, ali dečkima je bilo još gore. Oni su su išli pješice. Kada sam došao do ljudi oni su bili van sebe, dijete je plakalo", ispričao je Jovan za 24sata.

"Normalno, bio sam sretan što sam pomogao ljudima, to je lijep osjećaj, Sada se također snalazimo, ali to je kod nas normalno, pomažem svima kojima mogu, znam sav teren", govori Jovan. Obitelj je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno. "Pohvaljujem vatrogasce Plitvičkih Jezera koji su sudjelovali u spašavanju obitelji u teškim vremenskim uvjetima. Ovo je dokaz da su naši vatrogasci spremni i opremljeni za sve situacije, ali prvenstveno da imaju veliko vatrogasno srce", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.