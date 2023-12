DETALJAN PROGRAM DOČEKA U SPLITU Ove godine Splićani će u Novu ući već u 15 sati na Pjaci, a Rivu će navečer 'zapaliti' zvijezde

Split će za Silvestrovo imati i ovu godinu dnevni doček Nove na Pjaci u organizaciji gradske tvrtke Žnjan d.o.o.

Poštujući tradiciju klapskog pjevanja ispod ure, po završetku okupljanja klapa, na Pjaci će se i ovu godinu održati najveseliji plesnjak uz dnevni doček Nove 2024. godine.

Za plesnjak će biti zaduženi DJ CiCo Powered By Balinjer@ & zRiNe - Flashback Party Music As It Once Was

Uz najveće plesne hitove popularnog Balinjera partya uranit će Nova i prvi snijeg u Splitu.

Početak programa: 12:30

Odbrojavanje: 15:00

Završetak programa: 16:00

Večernji dio programa na Rivi početi će nastupom GRŠE od 21.00 sat. Nastup centralne zvijezde dočeka DORIS DRAGOVIĆ predviđen je od 23.00, a točno u ponoć na Rivi će nebo obasjati vatromet. Od 01.00 na pozornicu će se popeti KUZMA & SHAKA ZULU. Voditeljica programa bit će Edita Lučić Jelić.

Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju i pravi spektakl na Rivi gdje se očekuje i ovu godinu velik broj posjetitelja.