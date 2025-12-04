Desetorica upala u kafić i napali vlasnika i radnike iz Srbije. "Svi na pod"

Desetorica hrvatskih državljana u dobi od 26 do 44 godine kazneno su prijavljeni zbog sumnje u pokušaj iznude i tešku krađu. Sumnjiči ih se da su se lažno predstavili kao policajci te od vlasnika ugostiteljskog objekta na crikveničkom području pokušali iznuditi najmanje 90.000 eura na ime nepostojećeg duga, objavila je policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se incident dogodio još u ožujku ove godine. Osumnjičeni su, prema navodima policije, zajedno i dogovorno došli u Crikvenicu, gdje su u dvorištu restorana zatekli 43-godišnjeg vlasnika i dvojicu njegovih zaposlenika, inače državljana Srbije, prenosi Index.

Predstavljajući se kao policajci, uz verbalne prijetnje i primjenu sile natjerali su svu trojicu da legnu na tlo. Vlasnika restorana su i fizički napali, nanijevši mu lakše tjelesne ozljede, te od njega zatražili isplatu novca.

Nakon toga, pregledali su osobne stvari oštećenih te su od 46-godišnjeg zaposlenika, državljanina Srbije, otuđili sat i novac ukupne vrijednosti više stotina eura.

Slijedi im predaja pritvorskom nadzorniku

Zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela iznude u pokušaju i teške krađe, desetorica osumnjičenih će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku.

U opsežnom istraživanju sudjelovali su policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU primorsko-goranske, Policijske postaje Crikvenica i Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, a sve u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom u Rijeci.