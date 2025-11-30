Desert od tri sastojka koji uvijek uspije

Ako ste u potrazi za slatkim zalogajem koji je lagan, brz i gotovo nemoguće upropastiti, ovaj recept mogao bi postati vaš novi favorit. Priprema traje svega nekoliko minuta, a rezultat je prhki kolač koji se topi u ustima – idealan nakon ručka ili uz jutarnju kavu.

Riječ je o jednostavnom desertu od samo tri sastojka: maslaca, šećera i brašna. Bez kompliciranih koraka i dodataka, ovaj je kolač odličan izbor za svakodnevno slatkanje, ali i za situacije kada trebate nešto brzo poslužiti gostima.

Tri sastojka, jedan pouzdan recept

Za pripremu su vam potrebni osnovni sastojci koje većina kućanstava ima pri ruci:

225 g maslaca

100 g šećera

260 g brašna

Upravo ta jednostavnost čini recept zahvalnim i za početnike, ali i za one koji žele siguran rezultat bez puno razmišljanja.

Priprema u nekoliko koraka

Pećnicu najprije zagrijte na 160 °C. U većoj zdjeli maslac i šećer miksajte električnim mikserom dok smjesa ne postane lagana i pjenasta. Potom postupno dodajte brašno, miješajući dok se ne formira glatka, kompaktna masa.

Dobivenu smjesu ravnomjerno rasporedite u lim za pečenje i pecite 30 do 35 minuta, dok površina ne poprimi blago zlatnu boju. Važno je da kolač narežete na kvadrate dok je još topao, jer se tada najlakše reže i ne mrvi.

Kad se ohladi, pospite ga šećerom u prahu – za završni vizualni dojam i dodatnu notu slatkoće.

Zašto ga svi vole?

Osim što je brz i praktičan, ovaj desert osvaja i okusom: maslac daje puninu, šećer blagu karamelnu notu, a brašno prhkost koja podsjeća na klasične domaće kekse. Upravo taj "jednostavno, a fino" karakter čini ga idealnim za svaku priliku – od običnog dana do nenajavljenih gostiju.

Ukratko, riječ je o maloj kućnoj slastici koja traži minimalno truda, a vraća maksimalno zadovoljstvo. Savršen podsjetnik da najbolji deserti često nastaju iz najjednostavnijih kombinacija.