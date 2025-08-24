Dermatolozi u Makarskoj pregledali 125 građana, 16 upućeno na daljnje pretrage

U subotu 23. kolovoza 125 građana pristupilo je besplatnom dermatološkom pregledu održanome u Makarskoj u sklopu dm-ove inicijative "Zaštiti se... i uživaj na suncu", čiji je cilj educirati ljude o zaštiti od UV zračenja te ih potaknuti na preventivne preglede. Doc. dr. sc. Dubravka Vuković, dr. med., i Iva Bojčić dr. med., specijalistica dermatovenerologije, subspecijalistica dermatološke onkologije, metodom dermoskopije pregledavale su madeže i promjene na koži te su 16 osoba uputile na daljnje pretrage.

"Preventivni pregledi kože ključni su za rano otkrivanje i prevenciju. Redoviti pregledi omogućavaju dermatolozima da na vrijeme uoče sumnjive promjene prije nego što postanu ozbiljni zdravstveni problemi. Također, edukacija o pravilnoj zaštiti od sunca i samopregledima kože može značajno smanjiti rizik od razvoja kožnih bolesti. Prevencija je uvijek bolja opcija od liječenja, a proaktivan pristup može spasiti živote", istaknula je doc. dr. sc. Dubravka Vuković dr. med.

Prekomjerno izlaganje Sunčevu zračenju dovodi do oštećenja kože, što može rezultirati ubrzanim starenjem, nastankom bora, hiperpigmentacijama, kao i oboljenjima kože. Sva oštećenja mogu se spriječiti odgovornim ponašanjem, koje podrazumijeva izbjegavanje sunca od 10 do 17 sati, redovito nanošenje zaštitnih krema s visokom UVB i UVA zaštitom te nošenje prikladne odjeće.

"Rekordni odaziv građana u prošlogodišnjoj inicijativi potaknuo nas je da ove godine organiziramo preglede u do sada najvećem broju gradova. Vjerujemo da je ključno ljudima kontinuirano ukazivati na važnost prevencije i preglede im učiniti dostupnima. Zato je trinaesto izdanje inicijative počelo mjesec dana ranije. Do sada smo posjetili čak 16 gradova diljem Hrvatske u kojima je pregledima pristupilo više od 2.200 ljudi. Nadamo se kako će i u Dubrovniku, koji ćemo posjetiti u subotu 30. kolovoza, odaziv biti odličan kao i u Makarskoj", izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj.

Preventivnim pregledima od prvog izdanja inicijative pristupilo je više od 20.000 građana, a njihovu važnost potvrđuje podatak da su svake godine dermatolozi u prosjeku oko 10 posto pregledanih uputili na daljnje preglede.