ĐEREK IZNIJELA TEŠKE OPTUŽBE PROTIV IVOŠEVIĆEVOG PRIJATELJA "Aj ti meni to pošalji". On odgovorio: "Pripazite..."

Iako se bliži kraj radnog tjedna, i ovog petka nstavlja se medijski rat na relaciji splitska Gradska uprava, u konrektnom slučaju, dogradonačelnik Bojan Ivošević - Maja Đerek.

- "Aj ti meni to pošalji " ili kako se rješavaju dugovi prema Gradu u svijetu Bojana i Gorana - oslovila je novu Facebook objavu, nekadašnja pročelnica za imovinu Grada Splita.

U objavi je dogradonačelnika Đerek nazvala 'prilično nervoznim' te ga je prozvala da 'ucjenjuje splitske udruge da moraju istupati protiv njezinog pročelničkog rada ako žele da im aktualna gradska vlast odobri prostore za djelovanje'.

Ostatak poduže Facebook objave prenosimo u cijelosti.

.- Radi se o važnim udrugama koje pomažu bolesnim osobama i osobama s invaliditetom, a koje su svoje obveze prema Gradu uredno ispunjavale. U međuvremenu je Ivošević počeo objavljivati bizarne video uratke koji neodoljivo podsjećaju na uratke mladeži HDZ-a, sve kako bi skrenuo pozornost sa svojeg nerada, neznanja, nedostatka rezultata, nezakonitog postupanja i pogodovanja prijateljima. Dok važne udruge, koje izvršavaju sve obveze prema Gradu, čekaju Ivoševićevu milost jer je isti zauzet montažom videa - dužna sam izvijestiti na koji način Ivošević postupa prema velikom dugovanju male udruge njegovog prijatelja.

"Dobio je u najam prostor od oko 170m2 i to po simboličnoj cijeni od oko 1 euro po m2"

Konkretno, radi se o sportskoj udruzi "Podzemna" koju vodi Ivoševićev blizak prijatelj Goran Cvitan, a koji je za vrijeme HDZ-ovog mandata dobio u najam prostor od oko 170m2 i to po simboličnoj cijeni od oko 1 euro po m2. Da stvar bude gora, gospodin Cvitan gotovo 4 godine nije platio niti jednu zakupninu Gradu Splitu te je nakupio dug od preko 65 000 kuna (oko 8600 eura) ! Svoje neplaćanje Cvitan je pravdao "dogovorom" s HDZ-ovom administracijom (pročelnikom Lekom) da će mu se ulaganje u prostor kompenzirati kroz "oprost" zakupnine što nije bilo dozvoljeno. Takva stavka je zabranjena u postojećem ugovoru, kao i svim drugim zakupnicima i to bi bilo očigledno pogodovanje, a dug prema Gradu se mora podmiriti.

Bojan Ivošević me je u travnju, ničim izazvan, dva puta tražio da "riješim" taj predmet za njegovog prijatelja te je tražio priznavanje ulaganja, što ugovorom nije dopušteno. Najprije sam Cvitanu odgovorila na telefonski poziv i detaljno mu objasnila da to što on i Ivošević od mene traže nije zakonito i da se dug mora platiti. Nakon toga poslala sam Cvitanu službeni dopis na što je burno reagirao.

Spomenula je i Igora Skoku

Očito se nije mogao pomiriti da mora platiti dug pa se nakon neuspjelog Ivoševićevog pritiska javno porukom obraća njihovom zajedničkom prijatelju i bivšem gradskom vijećniku Luki Baričiću gdje se "žali" na moj rad. U poruci koju objavljujem Baričić mu, u maniri Igora Skoke i "top sezone", odgovara - "aj ti to meni pošalji", aludirajući da će mu on "riješiti" veliki dug. U prepisku sam se uključila jer nisam htjela dopustiti da neki političar javno iznosi nezakonite stavove, a koji su u mojoj odgovornosti. Nadalje, objavljujem nestvaran dopis Ivoševićevog prijatelja Cvitana, bezobzirnog dužnika, koji nakon 4 godine neplaćanja i poslanih opomena traži da Grad Split - njemu uplati novac za prostor i ispriča se zbog poslane opomene !?

Nije naodmet napomenuti da je nakon ovakvih pritisaka nadležni odjel kojem sam bila na čelu poslao još dvije opomene Cvitanu za plaćanje duga i trebao je slijediti otkaz ugovora ako se ne plati. Međutim, mojom ekspresnom suspenzijom Ivošević i Puljak su spriječili i takvo zakonito postupanje.

Ovako u praksi izgleda famozno "uvođenje reda" od strane Ivoševića, Puljka i stranke Centar te famozni odmak od HDZ-ovih financijskih malverzacija.

"O svemu postoje i pisani tragovi"

O svemu postoje i pisani tragovi zbog čega je nadopunjena kaznena prijava protiv Bojana Ivoševića i sudionika, a bilo bi zanimljivo saznati je li u međuvremenu gospodin Goran Cvitan podmirio veliki dug prema Gradu za svoju "udrugicu", kako ju je sam nazvao.

Začuđuje da me Ivošević nakon što me nazivao autističnom sada počeo oslovljavati gospođom. No, o tom - potom... - napisala je Đerek u podružoj objavi.

Ivošević: 'Pripazite bar da ne postoje pisani tragovi koji vas demantiraju. Ovako ispadate najblaže rečeno smiješni'

Nije prošlo nešto više od pola sata, na Facebooku se oglasio dogadonačelnik Bojan Ivošević. Odgovorio je Maji Đerek, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Maja Đerek nastavlja sa serijom sad već morbidnih i lako oborivih neistina. Osobu koju isključivo poznajem, al nikad u životu nismo kavu popili, predstavlja kao mog prijatelja. Zatim izmišlja da ju je itko tražio nešto za tu osobu, a da je ona to spriječila.

Pa sad ajmo o dokazivim činjenicama:

03.04.2023. Dobivam whatsapp poruku gdje me ta osoba kontaktira radi nekoga dopisa gđe. Đerek u vezi priznavanja ulaganja u gradski prostor u kojem je najmoprimac.

03.04.2023. Na isti mu odgovaram da se javi gđi. Đerek mailom, ali da mislim da radi zakonskih prepreka navedena ulaganja se ne mogu priznati iako je bivša vlast to redovito radila uz pozitivno mišljenje DORH-a.

18.04.2023. Netko iz gradske uprave kontaktira dotičnu osobu i izvještava je kako se ulaganje ne može priznati. Ta osoba ponovo me kontaktira putem whatsappa i ponovo ga upućujem da kontaktira gđu. Đerek telefonski.

20.04.2023. Nakon što tri dana nije uspio telefonski dobiti gđu. Đerek (priložio mi je ispis neodgovorenih poziva prema njenom uredu) odlazim do dotične i kažem joj samo nek se javi najmoprimcu i objasni na temelju kojih zakonskih odredbi se ne može priznati ulaganje, što je ona nakon toga i napravila. I tu priča završava.

U narednim danima dotična osoba je zbog svega navedenog na društvenim mrežama ostavila hrpu negativnih komentara na račun gradonačelnika i mene zbog odbijenice, a navedenim komentarima su svjedočili i neki medijski djelatnici.

Gđo. Đerek kad već idete konstruirati neistine pripazite bar da ne postoje pisani tragovi koji vas demantiraju. Ovako ispadate najblaže rečeno smiješni - napisao je Ivošević u Facebook objavi.