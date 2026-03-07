DERBI VETERANA Legende Hajduka i Dinama večeras na Gripama: Humanitarni spektakl uoči derbija

Pred nedjeljni najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, koji se u nedjelju u 15 sati igra na rasprodanom Poljudu, večeras će u velikoj dvorani SC Gripe snage odmjeriti veterani Dinama i Hajduka.
Već postaje tradicija da se uoči derbija, združeni u humanosti, susreću nogometne zvijezde uz koje su odrastale generacije poklonika „bijelih“ i „plavih“. Tako je bilo proljetos u Makarskoj, kada se igralo za pomoć i podršku Mladenu Bartoloviću, nogometašu Hajduka i Dinama koji se godinama borio s teškom bolešću, a koji nas je, nažalost, nedavno napustio. Veterani su nastupili i uoči zagrebačkog derbija, a večeras će istrčati na Gripama u sklopu akcije Bradata aukcija, za prikupljanje sredstava za magnetsku rezonancu za Odjel onkologije KBC-a Split.
U organizaciji HNK Hajduk i Veterana Hajduka, kao uvertira će se u 18.30 sati sastati Hajduk Special Power Team i Dinamo Special Power Team.
Potom, u 19.15 sati, slijedi pravi spektakl – Veterani Hajduka protiv Veterana Dinama.
Popis legendi koje večeras stižu na Gripe zaista je impresivan.
HAJDUK:
- Ivan Buljan
- Blaz Slišković
- Ivan Gudelj
- Alen Bokšić
- Nikica Cukrov
- Dragutin Ćelić
- Ante Miše
- Dean Računica
- Vladimir Balić
- Hrvoje Vejić
- Marino Biliškov
- Drago Gabric
- Ivan Strinić
- Darko Dražic
- Frane Bućan
- Goran Šušnjara
- Jurica Puljiz
- Srđan Mladinić
- Ivan Rodić
- Hrvoje Milić
- Denis Putnik
- Gergo Lovrencsics
- Ivan Rako
- Goran Brailo
- Zoran Kukoč
DINAMO:
- Velimir Zajec
- Silvio Marić
- Miroslav Par
- Goran Vlaović
- Tomo Šokota
- Veldin Karić
- Domagoj Abramović
- Nenad Boršić
- Saša Mikočević
- Leo Mesarić
- Ivica Antolić
- Goran Jurić
- Stjepan Tomas
- Davor Matić
- Spomenko Bošnjak
- Hrvoje Štrok
- Stjepan Deverić
- Džemal Mustedanagić
- Stjepan Žinić
- Josip Pivarić
- Ivica Olić
- Mario Tokić
- Filip Lončarić
- Ivan Krstanović
Ulaznice, kao donacija od 10 eura, mogu se kupiti u caffe barovima Kauri, Limun (SC Gripe), Plan B i Antique.
Ovaj humanitarni događaj podržali su Hotel Marriott Split, Biberon, Whay Beef, Centaurus, Karlovačka pivovara, Tommy i SuperSport.
Dakle, svi večeras na Gripe – ujedinjeni u humanosti, zajedništvu i uspomenama koje bude legende dvaju najvećih hrvatskih klubova.