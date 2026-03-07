DERBI VETERANA Legende Hajduka i Dinama večeras na Gripama: Humanitarni spektakl uoči derbija

Pred nedjeljni najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, koji se u nedjelju u 15 sati igra na rasprodanom Poljudu, večeras će u velikoj dvorani SC Gripe snage odmjeriti veterani Dinama i Hajduka.

Već postaje tradicija da se uoči derbija, združeni u humanosti, susreću nogometne zvijezde uz koje su odrastale generacije poklonika „bijelih“ i „plavih“. Tako je bilo proljetos u Makarskoj, kada se igralo za pomoć i podršku Mladenu Bartoloviću, nogometašu Hajduka i Dinama koji se godinama borio s teškom bolešću, a koji nas je, nažalost, nedavno napustio. Veterani su nastupili i uoči zagrebačkog derbija, a večeras će istrčati na Gripama u sklopu akcije Bradata aukcija, za prikupljanje sredstava za magnetsku rezonancu za Odjel onkologije KBC-a Split.

U organizaciji HNK Hajduk i Veterana Hajduka, kao uvertira će se u 18.30 sati sastati Hajduk Special Power Team i Dinamo Special Power Team.

Potom, u 19.15 sati, slijedi pravi spektakl – Veterani Hajduka protiv Veterana Dinama.

Popis legendi koje večeras stižu na Gripe zaista je impresivan.

HAJDUK:

Ivan Buljan

Blaz Slišković

Ivan Gudelj

Alen Bokšić

Nikica Cukrov

Dragutin Ćelić

Ante Miše

Dean Računica

Vladimir Balić

Hrvoje Vejić

Marino Biliškov

Drago Gabric

Ivan Strinić

Darko Dražic

Frane Bućan

Goran Šušnjara

Jurica Puljiz

Srđan Mladinić

Ivan Rodić

Hrvoje Milić

Denis Putnik

Gergo Lovrencsics

Ivan Rako

Goran Brailo

Zoran Kukoč

DINAMO:

Velimir Zajec

Silvio Marić

Miroslav Par

Goran Vlaović

Tomo Šokota

Veldin Karić

Domagoj Abramović

Nenad Boršić

Saša Mikočević

Leo Mesarić

Ivica Antolić

Goran Jurić

Stjepan Tomas

Davor Matić

Spomenko Bošnjak

Hrvoje Štrok

Stjepan Deverić

Džemal Mustedanagić

Stjepan Žinić

Josip Pivarić

Ivica Olić

Mario Tokić

Filip Lončarić

Ivan Krstanović

Ulaznice, kao donacija od 10 eura, mogu se kupiti u caffe barovima Kauri, Limun (SC Gripe), Plan B i Antique.

Ovaj humanitarni događaj podržali su Hotel Marriott Split, Biberon, Whay Beef, Centaurus, Karlovačka pivovara, Tommy i SuperSport.

Dakle, svi večeras na Gripe – ujedinjeni u humanosti, zajedništvu i uspomenama koje bude legende dvaju najvećih hrvatskih klubova.