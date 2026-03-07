Close Menu

DERBI VETERANA Legende Hajduka i Dinama večeras na Gripama: Humanitarni spektakl uoči derbija

Bijeli i plavi zajedno za plemeniti cilj

Pred nedjeljni najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, koji se u nedjelju u 15 sati igra na rasprodanom Poljudu, večeras će u velikoj dvorani SC Gripe snage odmjeriti veterani Dinama i Hajduka.

Već postaje tradicija da se uoči derbija, združeni u humanosti, susreću nogometne zvijezde uz koje su odrastale generacije poklonika „bijelih“ i „plavih“. Tako je bilo proljetos u Makarskoj, kada se igralo za pomoć i podršku Mladenu Bartoloviću, nogometašu Hajduka i Dinama koji se godinama borio s teškom bolešću, a koji nas je, nažalost, nedavno napustio. Veterani su nastupili i uoči zagrebačkog derbija, a večeras će istrčati na Gripama u sklopu akcije Bradata aukcija, za prikupljanje sredstava za magnetsku rezonancu za Odjel onkologije KBC-a Split.

U organizaciji HNK Hajduk i Veterana Hajduka, kao uvertira će se u 18.30 sati sastati Hajduk Special Power Team i Dinamo Special Power Team.

Potom, u 19.15 sati, slijedi pravi spektakl – Veterani Hajduka protiv Veterana Dinama.

Popis legendi koje večeras stižu na Gripe zaista je impresivan.

HAJDUK:

  • Ivan Buljan
  • Blaz Slišković
  • Ivan Gudelj
  • Alen Bokšić
  • Nikica Cukrov
  • Dragutin Ćelić
  • Ante Miše
  • Dean Računica
  • Vladimir Balić
  • Hrvoje Vejić
  • Marino Biliškov
  • Drago Gabric
  • Ivan Strinić
  • Darko Dražic
  • Frane Bućan
  • Goran Šušnjara
  • Jurica Puljiz
  • Srđan Mladinić
  • Ivan Rodić
  • Hrvoje Milić
  • Denis Putnik
  • Gergo Lovrencsics
  • Ivan Rako
  • Goran Brailo
  • Zoran Kukoč

DINAMO:

  • Velimir Zajec
  • Silvio Marić
  • Miroslav Par
  • Goran Vlaović
  • Tomo Šokota
  • Veldin Karić
  • Domagoj Abramović
  • Nenad Boršić
  • Saša Mikočević
  • Leo Mesarić
  • Ivica Antolić
  • Goran Jurić
  • Stjepan Tomas
  • Davor Matić
  • Spomenko Bošnjak
  • Hrvoje Štrok
  • Stjepan Deverić
  • Džemal Mustedanagić
  • Stjepan Žinić
  • Josip Pivarić
  • Ivica Olić
  • Mario Tokić
  • Filip Lončarić
  • Ivan Krstanović

Ulaznice, kao donacija od 10 eura, mogu se kupiti u caffe barovima Kauri, Limun (SC Gripe), Plan B i Antique.

Ovaj humanitarni događaj podržali su Hotel Marriott Split, Biberon, Whay Beef, Centaurus, Karlovačka pivovara, Tommy i SuperSport.

Dakle, svi večeras na Gripe – ujedinjeni u humanosti, zajedništvu i uspomenama koje bude legende dvaju najvećih hrvatskih klubova.

