Derbi u Maloj dvorani Gripe: MNK Hajduk dočekuje Novi Marof u borbi za vrh tablice

U Maloj dvorani Gripe večeras se igra jedan od najzanimljivijih dvoboja aktualnog prvenstva 2. HMNL – derbi između MNK Hajduka i MNK Novi Marofa, dvaju momčadi koje se nalaze na samom vrhu tablice. Utakmica počinje u 20:00 sati, a zbog važnosti susreta očekuje se vrlo dobra posjećenost i prava sportska atmosfera.

Utakmica koja donosi prvo mjesto

Hajduk ulazi u susret s jasnim ciljem – pobjedom bi preuzeo prvo mjesto na ljestvici. Radi se o izravnom ogledu prvog i drugog sastava lige, što dodatno podiže težinu i atraktivnost večerašnjeg dvoboja.

Splitska momčad ove sezone igra u dobrom ritmu, a navijači se nadaju kako bi večerašnje kolo moglo označiti njihov uspon na vrh. Iako je do kraja prvenstva ostalo još 11 kola, pobjeda protiv izravnog konkurenta bila bi snažan vjetar u leđa u borbi za glavni cilj.

Prošlogodišnje iskustvo i ambicije ove sezone

Hajduk je prošle sezone došao nadomak ulaska u SuperSport HMNL, ali je u finalu kvalifikacija uspješniji bio Square iz Dubrovnika. Upravo zato ove sezone u klubu otvoreno ističu kako je cilj isti – povratak u borbu za prvoligaški rang.

Derbi s Novim Marofom predstavlja važan korak u tom smjeru. Osim bodovnog značaja, ovaj dvoboj poslužit će i kao test forme te psihološke stabilnosti momčadi u ključnim utakmicama.

Poziv navijačima

Nakon velike nogometne fešte na Poljudu, u klubu pozivaju navijače da večer nastave podrškom futsal momčadi na Gripama. Očekuje se borbena, neizvjesna i rezultatski važna utakmica koja bi mogla bitno usmjeriti nastavak sezone.