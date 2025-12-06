Close Menu

Derbi pod visokim osiguranjem: Intenzivne kontrole u Zagrebu, više osoba privedeno

Postupanja se, prema službenim navodima, nastavljaju

Zagrebačka policija od ranih jutarnjih sati provodi pojačane mjere sigurnosti uoči najvećeg hrvatskog derbija koji se igra na stadionu Maksimir, susreta koji ujedno može nagovijestiti i jesenskog prvaka domaćeg prvenstva.

Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave, gdje je jutros intervenirala interventna i specijalna policija. Više osoba je zaustavljeno i legitimirano, dok je dio priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta.

Oko tržnice u Dubravi, mogla se vidjeti pojačana prisutnost policije. Privođenja su bila u tijeku i oko 10:30 sati, što ukazuje na visoku razinu opreza kojoj je cilj izbjeći incidente poput onih koji su se dogodili proteklog ljeta na Pujankama, piše Net.hr.

Naknadno je policijska uprava uputila i apel navijačima, posebno onima koji dolaze izvan Zagreba.

Prihvat gostujućih navijača organiziran je na punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočnim ulazima u grad. Na naplatnim kućicama Lučko prihvat traje od 8 do 12 sati, dok se ulazi u stadion otvaraju od 13 sati, a južna tribina po potrebi i ranije.

