Derbi pod visokim osiguranjem: Intenzivne kontrole u Zagrebu, više osoba privedeno

Zagrebačka policija od ranih jutarnjih sati provodi pojačane mjere sigurnosti uoči najvećeg hrvatskog derbija koji se igra na stadionu Maksimir, susreta koji ujedno može nagovijestiti i jesenskog prvaka domaćeg prvenstva.

Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave, gdje je jutros intervenirala interventna i specijalna policija. Više osoba je zaustavljeno i legitimirano, dok je dio priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta.

Postupanja se, prema službenim navodima, nastavljaju.

Oko tržnice u Dubravi, mogla se vidjeti pojačana prisutnost policije. Privođenja su bila u tijeku i oko 10:30 sati, što ukazuje na visoku razinu opreza kojoj je cilj izbjeći incidente poput onih koji su se dogodili proteklog ljeta na Pujankama, piše Net.hr.

Naknadno je policijska uprava uputila i apel navijačima, posebno onima koji dolaze izvan Zagreba.

Prihvat gostujućih navijača organiziran je na punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočnim ulazima u grad. Na naplatnim kućicama Lučko prihvat traje od 8 do 12 sati, dok se ulazi u stadion otvaraju od 13 sati, a južna tribina po potrebi i ranije.