Derbi na Rujevici: Hajduk brani vrh ljestvice protiv Rijeke

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 14. kola SuperSport HNL.

- Čeka nas teška utakmica, Hajduk nije na Rujevici pobijedio tri godine i taj podatak pokazuje kako je teško tamo igrati. Naravno, pokušat ćemo to promijeniti. Idemo u Rijeku kao i u svakoj utakmici, natjecati se i pokušati pobijediti. Na Rujevici je odličan travnjak. S Istrom sam pobijedio u prvenstvu, u kupu smo odigrali dobro, a izgubili. Ja želim da Hajduk igra, dominira - ovako je utakmicu najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Bijeli uoči ovog dvoboja drže vrh prvenstvene tablice se četiri boda više od drugoplasiranog Dinama. Momčad trenera Garcije osvojila je ukupno 29 bodova u dosadašnjih 13 prvenstvenih utakmica.

U posljednjoj odigranoj prije reprezentativne pauze, pobijedila je Osijek s 2:0 na Poljudu, a strijelci za Hajduk u tom susretu bili su Krovinović i Šego.

Rijeka se trenutačno nalazi na osmom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 14 bodova. U posljednjoj utakmici momčad trenera Victora Sancheza s 1:0 je poražena na gostovanju kod Varaždina.

U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj 31. kolovoza na Poljudu, Hajduk i Rijeka odigrali su bez pobjednika, odnosno rezultat je bio 2:2. Oba pogotka za Hajduk postigao je Pukštas, a za Rijeku su zabijali Menalo i Bogojević.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ante Čuljak iz Zagreba.