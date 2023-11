DEMOGRAFSKA POLITIKA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI Boban: "Jako nam je stalo do ove problematike. Radimo određeni pomak prema boljemu, a brojke nam tako i pokazuju"

Predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić sazvao je za ponedjeljak 6. studenog s početkom u 9 sati tematsku sjednicu Skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Tema sjednice je demografija i politike vezane za demografsku situaciju prvenstveno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj.

U odnosu na druge županije, poput primjerice sisačko-moslavačke i vukovarsko-srijemske, splitsko-dalmatinska županija nije imala znatan pad broja stanovnika.

"To je i posljedica samog položaja splitsko-dalmatinske županije, ali isto tako i dobrih i kvalitetnih inicijativa lokalnih i regionalnih čelnika. Ono što vrlo često ističemo kada govorimo o demografskim trendovima i izazovima je da ih ne možemo pojedinačno rješavat već moramo biti u partnerskom odnosu. Znači da mora biti dobra poveznica između vertikale, lokalne, regionalne i nacionalne razine", kazala je Željka Josić, državna tajnica i predstavnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Već godinama stanovnike i političare se upozorava na pad broja stanovnika i lošu demografsku situaciju u Hrvatskoj. Zadnjih nekoliko godina provode se i neke mjere na nacionalnoj razini, ali i regionalnoj i lokalnoj.

"Mi smo u zadnjih sedam godina vrlo aktivno pristupili tome. Znamo da samo s jednom mjerom ne možemo rješiti cijeli problem. Vlada Republike Hrvatske je jasno odredila da će joj biti bitno poticanje roditeljstva, obitelji i pomoć djeci, a to su vrlo jasno i pokazali kroz zakon roditeljskim potporama. Sada je trenutno na izmjeni i dopuni zakon o udomiteljskoj djeci. Imamo i niz ovih manjih i većih potpora koje u ovom trenutku provodimo. No nije potpora jedina, moramo se bazirati i na tržište rada i na gospodarstvo i na ono što je značajno mladim ljudima, a to je stambeno pitanje. Tako da rekla bih da se demografski izazovi ne mogu rješiti samo jednim malim segmentom već se mora sve staviti pod istu kapu i zajednički raditi. Ovo mora biti najvažnije pitanje za svaku političku okpciju i za svakog pojedinca koji živi u RH", naglasila je Željka Josić.

Boban se pohvalio brojkama i pozitivnim trendovima u županiji

Župan splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban spomenuo je prije svog izlaganja neke od mjera kojima županija stvara bolju demografsku sliku splitsko-dalmatinske županije, od subvencioniranja stanovanja za studente, besplatnog prijevoza za studente, projekata 'Tu je tvoj dom' i 'Budi tu', te raznih projekata vezanih za gospodarstvo i poduzetištvo, a u planu je i nova demografska mjera za mlade ljude koji su iselili iz naše županije.

"Želio bi zahvaliti predsjedniku županijske skupštine i svim vijećnicama i vijećnicima županijske skupštine jer mislim da smo jedina županija koja ima tematsku sjednicu na temu demografije. Samim tim činom pokazujemo da nam je jako stalo do te problematike. Mi smo shvatili da prenatalitetna politika nije usko vezana za materijalni status jer da je tome tako onda bi prenatalitetna politika u zapadnim, bogatim zemljama bila uistinu visoka, ali nije tome tako. Očito je neki novi smjer, možda komotnog života kod mladih obitelji, ali smo zato našli nišu ili prostor za povratak korijenima, projekt koji ćemo pokrenuti gdje ćemo naše mlade ljude u trećem, četvrtom koljenu pokušati vratiti ovdje u našu županiju odakle su njihovi preci i otišli. Nadam se da radimo određeni pomak prema boljemu, a brojke nam tako i pokazuju", kazao je Blaženko Boban

Što se tiče brojki, prošle godine, iz inozemstva se u županiju vratilo 6.822 ljudi, a u inozemstvo se odselilo njih 3.974, što je u odnosu na godine prije, pozitivan trend. Primjerice 2017. je više ljudi odlazilo, točnije 2.992, a vratilo se samo njih 1.984. Također, prirodni prirast stanovništva u županiji za prošlu godinu je +760.