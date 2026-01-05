Demajeo Wiggins novi je igrač Splita

Demajeo Wiggins (28, 206 cm, 109 kg), Amerikanac iz Toleda (Ohio) novi je igrač Splita. Ugovor je potpisan do kraja sezone, a Wiggins bi se treninzima trebao priključiti početkom tjedna. Stiže nam iz kineskog Shenzhena, sezonu je započeo u grčkom Karditsasu, a iza njega je bogato europsko igračko iskustvo (Češka, Latvija, Bugarska, Mađarska, Njemačka i Španjolska).

- Uzbuđen sam što sam dio obitelji Splita. Došao sam u klub s pobjedničkom poviješću na svim razinama i s mnogo sjajnih igrača koji su nosili žuti dres prije mene. Momčadi ću donijeti energiju i učiniti sve što je potrebno kako bismo ostvarili što više pobjeda - rekao je Wiggins. Demajeo, dobrodošao na Gripe.