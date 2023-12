Degordian objavio kampanju u suradnji s Markom Babićem - “Osjećam to u kostima”

Nakon nešto više od godinu dana rada, kampanja koju je Marko Babić - arhitekt, autor bestselera i marketinški stručnjak - najavljivao, napokon je objavljena. Kampanja koja nosi naziv Osjećam to u kostima , želi nastaviti Markov cilj - podići svijest o sarkomu i pomoći svim budućim oboljelima da pronađu hrabrost i snagu za borbu. Zamišljena je kao mjesto gdje svatko može pronaći sve bitne informacije o ovoj rijetkoj bolesti. Uz sve važne informacije, na platformi se nalaze i savjeti stručnjaka iz područja nutricionizma, psihologije i lifestyle tematike kao i priče Sarko boraca i njihovih bližnjih, ispričane njihovim riječima.

Sve je započelo nakon što je Marko objavio kako bi volio pokrenuti kampanju s nekim iz industrije. Iz Degordiana, kažu, javili su se bez puno razmišljanja i znali su da bi im bila neizmjerna čast raditi na ovom projektu. Već isti dan dobili su potvrdan odgovor. Tada su, zajedno s IT agencijom Zero Molecule krenuli u razradu cijele kampanje - Degordian strateškog i kreativnog, a Zero Molecule web rješenja. Za vrijeme njihova rada, cijeli proces je bio popraćen Markovim savjetima, njegovim pogledom i razmišljanjima o cijeloj situaciji te je bio i zauvijek će ostati izvor inspiracije. Nakon Markovog nedavnog preranog odlaska, kampanju su nastavili s njegovom partnericom Tinom.

Uz Zero Molecule, koji su bili zaduženi za realizaciju weba, na ovom projektu imali smo priliku raditi s brojnim javnim i privatnim osobama koje su doprinijele kampanji i kojim se ovim putem od srca zahvaljujemo. - ističu iz Degordiana.

Cijelu priču možete podržati tako da zapratite Instagram profil kao i dijeljenjem na društvenim mrežama kako bi vijest o kampanji došla do što većeg broja onih ljudi koji za nju trebaju znati. I za kraj, iz Degordiana poručuju samo jedno - Marko, dječače, ovo je za tebe!