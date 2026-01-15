Dečko vozio mortus pijan i izazvao tešku prometnu nesreću. Uhićen je

Sud je odredio zadržavanje 27-godišnjem vozaču koji je 13. siječnja 2026.godine oko 20 sati u Makarskoj izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom i vozilom je udario u betonske stupiće koji su zbog jačine udara polomljeni i izbačeni iz betonskog ležišta, a nakon prometne nesreće napustio je mjesto događaja i nastavio vožnju u smjeru grada.

Nakon što su policijski službenici pronašli 27-godišnjaka utvrdili su da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,92 g/kg i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu. Ukupno je počinio pet prometnih prekršaja.

Uhićen je i smješten u policijsku postaju do otrježnjenja nakon čega je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer se radi o ponavljaču koji je treći put u dvije godine odbio zahtjev policijskih službenika za testiranje na droge, a već je jednom za to isto djelo kažnjen kaznom zatvora. Također, sudu je predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i novčanu kaznu u visini 2.370,00 eura, kao i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.