DEA otvorila savjetovanje o Akcijskom planu energetske učinkovitosti SDŽ 2025.–2027.

Još mjesec dana za uključivanje: DEA poziva građane, udruge i poduzetnike na javno savjetovanje o Akcijskom planu energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije 2025.–2027.

Dalmatinska energetska agencija (DEA) poziva građane, udruge i poduzetnike da se uključe u javno savjetovanje o Akcijskom planu energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Akcijski plan energetske učinkovitosti ključan je dokument koji definira mjere i aktivnosti za smanjenje potrošnje energije, unaprjeđenje održivog razvoja i jačanje kvalitete života u Županiji. Sudjelovanjem u savjetovanju građani i organizacije imaju priliku izravno doprinijeti oblikovanju politika koje će utjecati na njihovu svakodnevicu – od učinkovitijeg korištenja energije u javnim zgradama do poticanja održive mobilnosti i korištenja obnovljivih izvora.

Svi zainteresirani za uključivanje u javno savjetovanje imaju nešto više od mjesec dana za uključivanje u javno savjetovanje za dostavu svojih komentara i prijedloga, zaključno s 29. listopada 2025. godine.

DEA naglašava važnost uključivanja svih dionika jer jedino zajedničkim djelovanjem Splitsko-dalmatinska županija može ostvariti ciljeve u području energetske učinkovitosti i doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena.

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga dostupan je na službenim stranicama Dalmatinske energetske agencije – https://www.dea-sdz.hr/ a ispunjeni obrasci šalju se elektroničkom poštom na adresu info@dea-sdz.hr (s naznakom Akcijski plan - Klasa: 007-01/25-0003-18) zaključno s 29. listopada 2025. godine.