Daruj srcem, daruj hrvatsko! Danas do 21 sat u Jokeru akcija HGK ŽK Split

Tradicionalna akcija ''Darujmo hrvatsko'', koja se održava 25. studenog točno mjesec dana prije Božića, ponovno je okupila u trgovačkom centru Joker u Splitu hrvatske proizvođače, među kojima su i nositelji prestižnih znakova kvalitete HGK ''Hrvatska kvaliteta'' i ''Izvorno hrvatsko''.

''Kada kupujemo hrvatsko mi ne biramo samo proizvod, već time podržavamo domaću proizvodnju, gradimo snažnije i konkurentnije hrvatsko gospodarstvo, čuvamo naša radna mjesta, ali i prenosimo tradiciju na buduće generacije'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš, pozivajući građane da se odazovu akciji koja se danas do 21 sat održava u Jokeru.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Akcija je dio najprepoznatljivije i najdugovječnije kampanje Hrvatske gospodarske komore ''Kupujmo hrvatsko'', koja već gotovo 30 godina promovira kvalitetne hrvatske proizvode i usluge i senzibilizira javnost o važnosti kupnje domaćih proizvoda/usluga.

U ovogodišnjoj akciji ''Darujmo hrvatsko'' sudjeluju: tvrtke Kristalna ideja d.o.o. Split s izvornim hrvatskim pročišćivačem zraka (iTherapy) i Jakšić galerija d.o.o. s ukrasima od kamena - obje nositelji znaka ''Izvorno hrvatsko'', omiški Galeb d.d. sa svojim visokokvalitetnim rubljem i trikotažom koji nose znak ''Hrvatska kvaliteta'', jednako kao i proizvodi prirodne kozmetike makarske Herbae Dalmatiae, tvrtka Abeamus j.d.o.o. iz Podstrane s bezglutenskim kolačima, obrt Fjok iz Vodica s prigodnim darovima, Dota Living d.o.o. Dugopolje s ponudom tekstila za kućanstvo, turizam i ugostiteljstvo, vrgoračka Poetica Distillery sa svojim u svijetu nagrađivanim džinovima, Riba Dražin d.o.o. iz Kaštel Kambelovca s delikatesnim proizvodima iz Jadranskog mora, kaštelanski OPG Sikuli s vinima, obrt Sanda nakit Split s nakitom i Silvan iz Kljaka s prirodnom kozmetikom. Svoje usluge i aktivnosti predstavlja i Ustanova CEKOM3LJ iz Trilja koja se bavi istraživanjem i širenjem znanja u području prehrane i zdravlja, dok je Učenička zadruga ''Trišnja'' Srednje škole ''Braća Radić'' iz Kaštel Štafilića ponudila sadnice, sukulente i prigodne božićne ukrase.

Hrvatska gospodarska komora već 28 godina provodi vizualno označavanje hrvatskih proizvoda i usluga znakovima kvalitete ''Hrvatska kvaliteta'' i ''Izvorno hrvatsko'', koji potrošačima omogućavaju jednostavniji izbor provjereno kvalitetnih domaćih brendova. Danas u Hrvatskoj 210 proizvoda i usluga ponosno nosi jedan od znakova kvalitete – njih 151 ''Hrvatsku kvalitetu'' i 59 ''Izvorno hrvatsko'', a u Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupno 18 proizvoda/usluga nosi jedan od ovih znakova.

Da su na dobrom putu potvrđuje i najnovije istraživanje o prepoznatljivosti znakova kvalitete među potrošačima koje je provela HGK. Tako je za znakove kvalitete čulo 98,7 posto ispitanika, a 87,4 posto njih smatra da su proizvodi i usluge koji ih nose kvalitetniji od istih proizvoda/usluga koji nisu nositelji ovih znakova.

Čak 96,3 posto ispitanika prilikom kupnje daje prednost proizvodima i uslugama sa znakovima kvalitete – uvijek to čini njih 33,4 posto, a uglavnom 62,9 posto.

Prilikom kupnje, ako su proizvodi ili usluge istog cjenovnog ranga, 96,3 posto ispitanika odlučuje se za domaći proizvod odnosno uslugu. Također, istraživanje pokazuje da je uz cijenu (35,8 posto), gotovo jednako važno porijeklo proizvoda (35,3 posto) te njegova kvaliteta (28,7 posto).

Stoga je poruka i s ove akcije - birajmo, darujmo i kupujmo hrvatsko! Podržimo domaće. Uživajmo lokalno. Vjerujmo u naše ljude.