Darija Vranešić Bender: Hrana u bolnicama nije sporedna stvar, ona je dio terapije

Uloga prehrane u liječenju bolesti često se podcjenjuje, iako stručnjaci upozoravaju da je pravilna prehrana jedan od ključnih elemenata uspješnog oporavka pacijenata. U vrijeme kada su lijekovi za mršavljenje sve prisutniji, a kronične bolesti povezane s prehrambenim navikama u stalnom porastu, važnost stručnog nutricionističkog vodstva postaje sve izraženija.

O ulozi nutricionista u zdravstvenom sustavu, izazovima liječenja debljine u eri novih lijekova te o važnosti lokalne i kvalitetne prehrane razgovarali smo s Darijom Vranešić Bender, jednom od vodećih hrvatskih stručnjakinja za nutricionizam.

Većina ljudi misli da je hrana u bolnicama samo "usputna stvar", no struka kaže da je ona zapravo lijek. Zašto je nutricionist u bolnici jednako važan kao i kirurg ili kardiolog, i što pacijenti zapravo gube – u smislu brzine oporavka i ishoda liječenja – zato što vas u zdravstvenom sustavu još uvijek nema dovoljno na svakom odjelu?

Nutricionisti i dijetetičari su stručnjaci koji su svoje znanje, vještine i iskustvo stekli obrazovanjem na priznatim, visokoobrazovnim institucijama temeljenim na visokim standardima te se kontinuirano obrazuju na trajnim edukacijama. Nezaobilazna uloga u edukaciji populacije o prehrani pripada upravo njima, jer kroz stručno-znanstvenu djelatnost i popularizacijom znanosti o prehrani podižu svijest javnosti o izravnoj povezanosti prehrane i zdravlja.

Svake godine nastojimo simbolično obilježiti Međunarodni dan nutricionista i dijetetičara sredinom ožujka, a ovogodišnjim stručnim i javnim događanjima željeli smo posebno naglasiti svestranost i koherentnost profesije nutricionista i dijetetičara u Republici Hrvatskoj. Njihove su usluge sve traženije, no prava zaštita struke na razini regulatornih pravnih mehanizama još uvijek ne postoji. Stoga nam je, kao stručnom društvu, cilj komunicirati zašto je važno obratiti se obrazovanim stručnjacima s iskustvom i specifičnim kompetencijama na ovome području.

Napredak moderne zdravstvene skrbi moguć je jedino uz sinergiju različitih komplementarnih struka, a kompetentno izvršavanje nutricionističkih usluga može značajno rasteretiti specijaliste i liječnike obiteljske medicine. To se provodi adekvatnom nutritivnom terapijom te pružanjem edukacije o odgovarajućoj dijetoterapiji i promjeni načina života za bolesnike. Pružanje ovih usluga donosi dugoročne koristi za bolji ishod liječenja te prevenciju komplikacija osnovnih bolesti.

Ovogodišnji Dani bolničke prehrane u fokusu imaju debljinu, i to u vrlo specifičnom trenutku - eri novih farmakoterapijskih rješenja (poput GLP-1 analoga). Zašto je upravo sada, više nego ikad, nužno da pacijent uz lijekove ima i stručno nutricionističko vodstvo kako bi rezultati bili sigurni i trajni?

Dane bolničke prehrane u Šibeniku u cijelosti smo posvetili debljini, a ujedno ćemo promovirati i sveobuhvatan Priručnik za prehranu osoba na terapiji GLP-1 lijekovima. Njegovi su autori prof. Darija Vranešić Bender, dr. sc. Eva Pavić i dr.sc. Irena Martinis, a namijenjen je liječnicima obiteljske medicine, različitim specijalistima, nutricionistima, ljekarnicima, pa i samim pacijentima, kako bi bolje brinuli o prehrani bolesnika na modernoj farmakoterapiji debljine. Vodič navodi nutritivne strategije za optimizaciju ishoda liječenja, a pacijentima osigurava jednostavne smjernice za prehranu.

No, iako pokazuje impresivne rezultate u smanjenju tjelesne mase, primjena GLP-1 lijekova nosi i niz izazova. S obzirom na to da prehrana, kao dio multidisciplinarnog pristupa, čini ključnu sastavnicu liječenja debljine, bitno je usvojiti principe uvođenja odgovarajuće prehrane koja čuva mišićnu i koštanu masu, savjete kako ublažiti neugodne nuspojave poput mučnine, zatvora i nadutosti te kako održati postignutu tjelesnu masu nakon završetka terapije.

Osim znanstvenog dijela, u Šibeniku organizirate i javni događaj "Lokalno. Zdravo. Naše." kojim rušite mit da je kvalitetna prehrana luksuz privilegiranih. Može li se debljina doista rješavati "iz susjedstva" i kakvu poruku o suradnji nutricionista i lokalnih proizvođača želite poslati građanima ovim događajem?

Želimo srušiti zabludu da je zdrava prehrana skupa i rezervirana samo za one dubljeg džepa. Istina je zapravo suprotna - najkvalitetnija hrana raste tu, u našem neposrednom susjedstvu. Znanost potvrđuje da namirnica koja s polja brzo dođe do stola zadržava najviše nutrijenata, koji su nam potrebni za zdravlje i energiju, a ne za nakupljanje suvišnih kilograma.

Ključna prednost lokalne hrane je njezina stvarna nutritivna vrijednost. Kada namirnica ne putuje tisućama kilometara, ona ne gubi svoje dragocjene hranjive tvari u dugotrajnom transportu i skladištima, a pritom ujedno ne povećava ugljični otisak. To znači veću održivost prehrambenih sustava i brigu o zdravlju našeg planeta. Lokalno znači ubrano na vrhuncu sezone, upravo onda kada je priroda u nju „upakirala“ najviše nutrijenata. Uz to, takav izbor nosi i znatno manji ugljični otisak, što ga čini ekološki održivim. Biranjem hrane iz našeg susjedstva zapravo biramo najkraći put do zdravlja, osiguravajući tijelu biološki najvrijednije gorivo koje mu je potrebno za borbu protiv debljine i kroničnih bolesti.

Debljina je velik izazov, ali rješenje nisu skupi „egzotični“ proizvodi, već povratak pametnim i lokalnim izborima. Naša tradicionalna mediteranska prehrana najbolji je alat koji imamo za održavanje poželjne tjelesne mase, ali zdravlja općenito. Ovim događajem u Šibeniku spajamo znanje nas nutricionista s radom lokalnih proizvođača kako bismo ljudima pokazali da je put do zdravlja puno jednostavniji i dostupniji nego što misle. Zdravlje na tanjuru nije luksuz, nego stvar svijesti, organizacije, načina života i informiranih izbora.