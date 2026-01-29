Danski stručnjak se posuo pepelom: "Fantastična borba Hrvatske". Hrvati mu zatrpali objavu komentarima

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27:25 (13:15) i tako osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga, čime su se deseti put u povijesti plasirali u polufinale Europskog prvenstva.

Nakon utakmice oglasio se i poznati danski rukometni analitičar Rasmus Boysen, čije su ranije prognoze izazvale dosta nezadovoljstva među hrvatskim navijačima.

„Fantastic fight from Croatia throughout the entire tournament. There is so much heart in that team!“, napisao je Boysen, dodavši kako će jednu fotografiju s turnira koristiti kao motivaciju za buduće prognoze.

Iako je objava bila korektna i sportska, komentari koji su uslijedili pokazali su koliko su Hrvati osjetljivi na podcjenjivanje – pogotovo u rukometu.

U vrlo kratkom vremenu Boysenovu objavu preplavili su komentari, a velika većina stigla je upravo iz Hrvatske. Od poruka zahvale za „dodatnu motivaciju“, preko poznatih fraza poput „never underestimate Croatia“, do ironije, šale i – očekivano – poneke žešće rečenice.

„Mi Hrvati smo nepredvidivi“, „Najbolji smo kad nas otpišu“, „Hrvatsko srce se ne može izmjeriti statistikama“ – samo su neki od blažih komentara, dok su drugi otvoreno poručivali Boysenu da je krivo procijenio ono što hrvatska reprezentacija tradicionalno donosi na velika natjecanja.

Bilo je i onih koji su cijelu situaciju okrenuli na šalu, zahvaljujući danskom analitičaru što je, kako kažu, dodatno „zapaprio“ atmosferu i motivirao hrvatske rukometaše.

Na kraju, Boysen je barem djelomično smirio situaciju priznanjem pogreške, ali jedno je sigurno – hrvatski navijači još su jednom pokazali da podcjenjivanje pamte dugo, a odgovore daju na terenu.