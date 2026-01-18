Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu, priopćilo Ministarstvo obrane

Danska će ojačati svoju vojnu prisutnost na Grenlandu i proširiti zajedničke vježbe s NATO saveznicima u sklopu šireg napora da se poveća odgovornost Saveza za sigurnost u Arktiku i sjevernom Atlantiku, priopćilo je dansko Ministarstvo obrane.

U pisanim komentarima upućenima za Anadolu, glasnogovornik danskog Ministarstva obrane rekao je da među Danskom i njezinim saveznicima postoji zajedničko razumijevanje da NATO “mora preuzeti veću odgovornost” za sigurnost u Arktiku i sjevernom Atlantiku.

“Stoga ćemo ojačati svoju vojnu prisutnost na Grenlandu i blisko surađivati s NATO saveznicima kako bismo osigurali trajniju prisutnost i više zajedničkih vježbi u Arktiku”, rekao je glasnogovornik.

Komentari Ministarstva dolaze u trenutku kada je nekoliko europskih zemalja najavilo slanje vojnih časnika na Grenland. Njemačka, Švedska, Norveška, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo ranije su ovog tjedna priopćile da se ta raspoređivanja provode na zahtjev Danske, kako bi se pridružili izviđačkoj skupini uoči planirane vježbe Arctic Endurance.

Za Ministarstvo obrane to je prirodan nastavak povećane prisutnosti i intenzivnije aktivnosti vježbi koje su započete 2025. godine.

“Svrha raspoređivanja vojnika i sposobnosti na Grenland je nastavak postojećih napora u obuci sposobnosti NATO saveza za djelovanje u jedinstvenim arktičkim uvjetima”, rekao je glasnogovornik, piše N1.