Danijela Martinović predstavila autobiografsku knjigu 'Tuširanje duše': "Nitko nije vidio tko sam stvarno ja"

Danijela Martinović predstavila je svoju novu, autobiografski knjigu i memoarske zapise 'Tuširanje duše‘. Uz prijatelje, kolege i suradnike knjiga je predstavljena u bajkovitom okruženju prirode parka 'Vision Land' nedaleko Zagreba.

'Vrlo je teško opisati nijanse i raspone stanja kroz koja sam prolazila stvarajući ovu knjigu, no ono što je bitno naglasiti - nastala je bez predumišljaja. Nastala je iz moje duboke kreativne, moralne, a iznad svega emotivne potrebe i upravo zato ako Vas samo jedna riječ koju sam napisala pomiluje, inspirira, utješi ili nadahne isplatilo se usuditi se.' opisala je Danijela razloge nastanka nove knjige, te nastavlja:

'Od svoje 14 godine sam na sceni pod svjetlima reflektora, a najveći dio života bila sam neviđena. Nitko nije vidio tko sam stvarno ja, nitko nije znao što zaista osjećam i vrlo je bilo teško živjeti takav život. Usudit ću se biti hrabra i reći da ćete sada, čitajući, doista spoznati tko je prava Danijela.'

Najzaslužniji za nastajanje ove knjige, priznaje Danijela, njezin je mentor – cijenjeni hrvatski pisac - Branislav Glumac. Koji je zajedno s vrsnom hrvatskom spisateljicom Darijom Žilić, i predstavio knjigu.

'Branislava sam davno upoznala, i u nekom trenu s obzirom da je pročitao moju seriju knjiga 'Šalabahter života', počeo me nagovarati kako sam zrela za pisanje knjige u većoj formi. Ja sam umrla od straha, no on je bio uporan i hvala mu na tome. Jer tek sada kada imam knjigu u ruci, vidim da se isplatilo otvoriti vrata i ući, te proći kroz strah!', rekla je Danijela.

Specifičan naslov knjige 'Tuširanje duše' itekako ima svoj razlog:

'Kada sam pročitala prvo poglavlje svom mentoru i rekla mu koji naslov predlažem, bio je oduševljen. Rekao je - apsolutno najljepši mogući naslov jer u ovom procesu ne samo da ćes tuširati svoju dušu - nego i mnoge druge.' ispričala je Danijela.

Danijelina knjiga u prodaji je diljem Hrvatske ekskluzivno u knjižarama 'Hoću knjigu', te na web shopu 'Hoću knjigu' i 'Čitaj knjigu'.

Delicije za sve prisutne na promociji priredio je poznati slovenski chef Jure Tomič iz Osterije Debeluh, dugogodišnji Danijelin prijatelj. Dok su se za kapljice pobrinule vinarije Barun i Tilia Estate.