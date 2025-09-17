Danijela Dvornik o ljubavi nakon 50. godine: "Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše"

Danijela Dvornik, influencerica i žena koja desetljećima plijeni pažnju javnosti svojom snagom i autentičnošću, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. U najnovijoj objavi, podijelila je duboko promišljanje o ljepoti, starenju i snazi žena nakon pedesete, a njezine riječi odjeknule su snažno među brojnim obožavateljicama koje u njoj vide istinsku inspiraciju. Uz dvije prekrasne fotografije koje odišu samopouzdanjem i opuštenim otočkim duhom, Danijela je poslala poruku koju bi svaka žena trebala pročitati, piše Večernji.

"Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu", započela je Danijela svoju snažnu objavu, dirnuvši u srž onoga što donosi zrelost. "Žena nakon 50. može sjajiti najljepšim svijetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo."

Svojim riječima, Danijela je istaknula kako su samopouzdane i ostvarene žene često neshvaćene, pa čak i zastrašujuće muškarcima koji nisu na istoj razini zrelosti. "Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvijetljeni mogu se uhvatiti u koštac sa takvom ženom", poručila je, a zatim ohrabrila sve žene da se ne daju pokolebati. "I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa sto će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati 'starom' jer je tako lakše."

Njezin život na otoku Braču, daleko od gradske vreve, postao je sinonim za mir i ispunjenost. Nakon što je renovirala kuću u Sutivanu, nedavno se upustila u novi projekt – preuređenje malene kućice u masliniku, za koju njezina kći Ella Dvornik vjeruje da će postati "najljepša mala kuća u Hrvatskoj". Upravo taj sklad s prirodom i posvećenost stvaranju vlastite oaze mira odražava se na njezinoj energiji.

Danijela ne propovijeda samo o snazi, ona je i živi. U 58. godini života aktivno se posvetila vježbanju i zdravlju, redovito dijeleći svoj napredak i ističući dobrobiti tjelovježbe za žene u zrelim godinama. Njezina otvorenost o estetskim zahvatima, poput nedavnog faceliftinga, kao i odluka da prestane bojiti kosu, samo dodatno potvrđuju njezinu poruku o tome da svaka žena ima pravo činiti ono što je čini sretnom i zadovoljnom u vlastitoj koži.

Nije ni čudo što je objava izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratiteljice su je obasule komplimentima i riječima podrške. "Pa naravno vrlo svjesna svojih godina i zaboli me što ce neko reci upravo zato što me to vise ne dira", složila se jedna pratiteljica. Druga je dodala dirljiv komentar: "Uostalom doživjeti naše godine, korak smo u 60., je 'blessing' jer smo žive, zdrave a najviše je bitno što nam je duh mlad još uvijek. Bore i trbuščić i ostalo je totalno ne bitno. Život je još pred nama i te kako. Love you generacijo i imenjakinjo moja draga". Komentari poput "Kraljica" i "Točno tako!" samo su potvrdili da je Danijela ponovno pogodila "u sridu".