Danica Baričević četvrti put reizabrana za predsjednicu Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije

U hotelu Radisson Blu Split održana je izborna skupština Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj je Danica Baričević jednoglasno reizabrana za predsjednicu, i to već četvrti put.

Skupštini su se obratili Alen Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja Franjo Tuđman, Ivan Skelin, predsjednik Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu, Tomislav Šuta, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Split i gradonačelnik Splita, te Ante Mihanović, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Izbornoj skupštini nazočili su i Ante Sanader, politički tajnik i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a, Dragan Maretić, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak Splitsko-dalmatinske županije, Luka Brčić, predsjednik Akademske zajednice HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, te Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

U emotivnom govoru nakon reizbora, Danica Baričević zahvalila je članicama na ukazanom povjerenju te istaknula važnost zajedništva, vidljivosti i stvarnog vrednovanja političkog rada žena.

„Moja je zadaća i moj prioritet u idućem razdoblju osigurati da svaka od vas bude pravedno vrednovana, prepoznata i nagrađena za svoj doprinos našim rezultatima i našoj misiji. Jer bez vas ne bi ni ja danas stajala ovdje po četvrti put.”

Najavila je nastavak jačanja prisutnosti Zajednice žena Katarina Zrinski u javnom prostoru, kroz društvene mreže, medije, okrugle stolove i događanja važna za lokalne sredine i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Na izbornoj skupštini izabrane su i članice Županijskog odbora Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije, i to:

Mirjana Baričević, Sanja Bašković, Vlatka Bilobrk Vučemilo, Jadranka Brečić, Jagoda Cicvarić Goreta, Matea Dorčić, Ena Eterović, Marija Jurić, Milena Jurić, Matea Kavelj, Ksenija Klarić, Ivana Klarić Dračar, Nada Maršić, Ena Matković, Jadranka Matok Bosančić, Zrinka Mužinić Bikić, Miranda Penović, Ana Roso, Ivana Sedlar, Katarina Šimundža Bešker, Edita Šore i Ivana Živaljić.

Na kraju obraćanja, predsjednica Baričević pozvala je članice na daljnju aktivnost i zajedništvo, poručivši:

„Budite i dalje poduzetne, hrabre, vrijedne i odlučne, a nadasve zdrave."