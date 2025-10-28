Dani tehničke kulture u Osnovnoj školi "Brda"

U danima 12. i 13. studenoga 2025. godine u Osnovnoj školi "Brda" bit će održana još jedna u nizu manifestacija pod nazivom Dani tehničke kulture. Manifestaciju organizira i provodi Zajednica tehničke kulture grada Splita, u suradnji s udrugama članicama te osnovnim školama u Splitu i okolici.

U sklopu Dana tehničke kulture 2025. svi zainteresirani učenici i učitelji škole imat će priliku sudjelovati u raznovrsnim radionicama iz područja modelarstva, automodelarstva, maketarstva, robotike i modeliranja 3D olovkama, kao i prisustvovati predavanju iz astronomije te astronomskom promatranju neba teleskopom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi dan: Modelarstvo i automodelarstvo

Prvog dana manifestacije, 12. studenoga, održat će se radionice modelarstva i automodelarstva.

Radionicu modelarstva vodit će Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split. Učenici će izrađivati različite uporabne predmete ručno i uz pomoć strojeva prilagođenih njihovu uzrastu. Tijekom rada usvajat će vještine pravilnog rukovanja alatima za obradu drva, razvijati preciznost, suradnju i kreativnost.

Radionicu automodelarstva provodit će članovi Udruge tehničke kulture STORM. Učenici će upoznati osnovne dijelove automobilskih modela, načela gibanja, prijenosa snage i aerodinamike. Kroz praktičan rad i probne vožnje razvijat će tehničko stvaralaštvo i timski duh.

Drugi dan: 3D modeliranje, maketarstvo, robotika i astronomija

Drugog dana manifestacije, 13. studenoga, održat će se radionice modeliranja 3D olovkama, maketarstva i robotike, a večer će biti posvećena astronomiji.

Radionicu modeliranja 3D olovkama vodit će Ante Milić, predsjednik Udruge Meštri o' tehnike. Učenici će izrađivati trodimenzionalne oblike prema predlošku i vlastitim idejama, razvijajući prostornu predodžbu, osjećaj za oblik i proporciju, kao i kreativnost i inovativnost.

Radionicu maketarstva vodit će predsjednik Maketarsko-modelarskog kluba "Danijel Vuković", a učenici će izrađivati makete različitih vrsta koristeći razne materijale, čime će razvijati preciznost, urednost i osjećaj za prostor.

Radionicu robotike vodit će Jozo Pivac, predsjednik Udruge za robotiku Inovatic. Učenici će programiranjem i sastavljanjem edukacijskih robota upoznati osnovne principe rada robota, pravila sigurne i etične primjene tehnologije te važnost tehničkog i programerskog stvaralaštva.

Predvečer drugog dana održat će se predavanje iz astronomije, koje će voditi Zoran Knez, astronom-animator udruge Zvjezdano selo Mosor. Ako vremenski uvjeti dopuste, nakon predavanja uslijedit će astronomsko promatranje neba teleskopom u neposrednoj blizini škole.

Cilj manifestacije

Dani tehničke kulture osmišljeni su s ciljem upoznavanja djece i mladih s tehničkim djelatnostima te razvijanja vještina potrebnih za uključivanje u suvremeno društvo. Polaznicima radionica pruža se prilika da, uz stručno vodstvo mentora, sami izrade različite tehničke tvorevine, pri čemu usvajaju nova znanja, vještine i potiču vlastitu kreativnost.