Dani otvorenih vrata u Kulturnom centru Kaštela. Očekuje nas bogat besplatan jesenski program

Bivši Pastoralni centar u Kaštel Lukšiću doživio je svoju rekonstrukciju, pa danas Kaštela imaju impozantnu građevinu koja je namijenjena za razna kulturna događanja. Ove jeseni u Kulturnom centru Kaštela nas očekuju "Dani otvorenih vrata" koji će se održati od 24. rujna do 12. studenog. U tom periodu posjetitelji će moći uživati u raznim predstavama, kino projekcijama, koncertima, izložbama kako domaćih udruga tako i gostujućih. Moramo napomenuti kako je većina događanja besplatna, a neka uz simboličnu nadoplatu. Program događanja danas su medijima predstavili gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, direktorica TZ Kaštela Nada Maršić te producentica Marijana Vulas.

"Nakon preuređenja naš Kulturni centar ispunio je očekivanja te tijekom cijele godine imamo neka događanja u njemu. Moram naglasiti kako je i kino sv.Juraj u Kaštel Sućurcu u rekonstrukciji te se nadamo kako će se radovi privest kraju tijekom proljeća iduće godine. Onda ćemo imati dva multimedijalna centra za sva kulturna događanja. Vjerujem kako ćemo iduće godine osnovati Kulturnu ustanovu, ravnatelja i suradnike te se nadamo kako će oba centra imati bogat program i da će posjećenost bit na zavidnom nivou", kazao je Ivanović.

Nakon pilot programa "Dani otvorenih vrata" koji su bili prošle godine i pokazali se kao pun pogodak, ove godine je program, također, raznovrstan te, vjerujemo, kako će svatko pronaći nešto za sebe.

Ovakvim događanjima produljuje se turistička sezona, a s tim se slažu i u turističkoj zajednici.

"Vjerujem kako možemo pričati o produljenju turističke sezone kroz događanja u Kulturnom centru jer na rasporedu su događanja do sredine studenog, a nakon toga već kreću adventska događanja. Vjerujemo kako je ovo dodatna vrijednost za sve goste koji nas posjete", zaključila je Maršić.

Malu "rupu" u događanjima između Kaštelanskog kulturnog ljeta i Adventa , ispunjavaju jesenska događanja u Kulturnom centru koja su pun pogodak, ako pričamo o popunjavanju praznine u događanjima.

"Kroz sljedećih 6 vikenda očekuje nas različita zbivanja, koja su pomno birana prema željama posjetitelja. Osluškivali smo želje naših gostiju kroz anketu te smo uvidjeli kako su Kaštelani željni smijeha i laganijih tema, te tako imamo nekoliko stand up događanja, komedija, koncerata te događanja za djecu", pojasnila je Vulas.