Dani otvorenih vrata Centra za mirno rješavanje sporova

Ususret Svjetskom danu rješavanja sukoba koji se već tradicionalno obilježava 19. listopada, Centar za mirno rješavanje sporova održat će od 13. do 17. listopada „Dane otvorenih vrata“.

„Pozivamo sve građane da posjete Centar u Zagrebu te njegove podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku i informiraju se o mogućnostima mirnog rješavanja sporova medijacijom. Medijacija je dobrovoljna, brža i jeftinija od sudskih postupaka pri čemu građani uz pomoć medijatora lakše, učinkovitije i brže dolaze do rješenja uz istu razinu pravne sigurnosti. Aktivnost „Dani otvorenih vrata“ održava se s ciljem poticanja svijest građana o prednostima mirnog rješavanja sporova. Na svakoj od lokacija bit će prisutni zaposlenici Centra za mirno rješavanje sporova i medijatori koji će svim zainteresiranim građanima omogućiti da se pobliže upoznaju s medijacijom kao alternativnim načinom rješavanja sporova.“ ističe ravnateljica Dragana Milunić Pakozdi.

Dani otvorenih vrata održat će se na sljedećim lokacijama u navedenim terminima:

Split – 13. listopada 2024., 9 do 15 sati, Ulica Ivana Gundulića 27

Rijeka – 14. listopada 2024., 9 do 15 sati, Korzo 16

Osijek – 16. listopada 2024., 9 do 15 sati, Zagrebačka ulica 2.

Zagreb – 17. listopada 2024., 9 do 15 sati, Savska cesta 62

U Splitu će se Dani otvorenih vrata održati ovaj ponedjeljak, 13.10.2025. u velikoj dvorani u prizemlju Općinskom suda u Splitu, u vremenskom periodu od 9-15 sati.

Centar za mirno rješavanje sporova osnovan je kao javna ustanova rješenjem o osnivanju Ministarstva pravosuđa i uprave u srpnju 2023. godine sa sjedištem u Zagrebu te podružnicama u Rijeci, Splitu i Osijeku

Centar djeluje kao krovna institucija za mirno rješavanje sporova a svojom ulogom i aktivnostima osigurava temeljne pretpostavke za razvoj kulture mirnog rješavanja sporova. Svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim djelovanjem u suradnji s udrugama i ostalim relevantnim ustanovama koje na bilo koji način sudjeluju u postupcima mirnog rješavanja sporova.