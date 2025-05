DANI KOMUNIKACIJA Zlato za najbolju ideju: Tko su šampioni digitalnog marketinga?

Na rovinjskoj pozornici Dana komunikacija uručene su nagrade najboljim projektima natjecanja MIXX Awards Croatia, koje uz IAB Croatia po međunarodnoj licenci petnaestu godinu u Hrvatskoj nagrađuje najbolja digitalna ostvarenja.

Proglašene su najbolje digitalne kampanje i alati/platforme u području tržišnih komunikacija natjecanja MIXX Awards Croatia 2025, a nagrade su dodijeljene na novom izdanju Dana komunikacija. Na natjecanju se ocjenjuju kreativnost, strategija, izvedba, korištenje medija i postignuti rezultati, a upravo je po tim kriterijima stručni žiri natjecanja titulom MIXX Awards Croatia 2025 Best in Show nagradio projekt naziva AUDIOLIBER oglašivača Audio Store Transonica i UTORAK. Proglašeno je i 16 pobjednika kategorija natjecanja.

Imago Ogilvy i Studenac osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign za projekt Guc Eye Protect.

SeekandHit i My Luxoria dobili su priznanje u kategoriji Direct Response and Lead Generation Campaign s projektom My Luxoria: Elevating High Quality Leads in Luxury Tourism!



Bruketa&Žinić&Grey i Marodi pobjednici su kategorije Cross-Media Integration Campaign s projektom Priča koja vrijedi svakog slova.



Imago Ogilvy i Hrvatski Telekom za projekt VISITOR OFFER osvojili su nagradu Campaign Effectiveness.

404 / MYTY i Zaklada Solidarna osvojili su nagradu Corporate Social Responsibility Campaign za projekt Život ima cijenu.



Imago Ogilvy i INA pobjednici su kategorije AI-Driven Project za projekt Bolje stati, nego zaspati.

ZOO agencija i GRAWE Hrvatska dobili su priznanje u kategoriji Best Video Content za projekt Sigurni Sale.

U kategoriji Best Export Project Infobip je proglašen najboljim s projektom ShiftMag.

Nivas i Hrvatski Telekom s projektom bonbon aplikacija najbolji su u kategoriji Best Digital Product.

Imago Ogilvy i Studenac s projektom *Javi se za eks najbolji su u kategoriji Best Media Strategy.

Cvoke i Kaufland Hrvatska s projektom Vatrogasni leksikon zaslužili su priznanje u kategoriji Best Branded Content.



Pobjednici kategorije Best Website su Bornfight Studio i Zlatarna Dodić s projektom Webshop Zlatarna Dodić.

404 / MYTY i Hrvatski Telekom pobjednici su kategorije Best Socials s projektom HT TikTok.



Cvoke i Saponia za projekt Saponia TikTok – I was today years old osvojili su nagradu u kategoriji Viral.

SHAPE, 404 / MYTY i Croatia osiguranje osvojili su nagradu Best Tech & Innovation za projekt Easybook.

Telegram je projektom Biram sebe zaslužio priznanje u kategoriji Best Publisher Project.

U žiriju natjecanja MIXX, koji je i ove godine odabrao najbolje među domaćim digitalnim projektima, okupljen je tim vrhunskih stručnjaka digitalne industrije. Njime je predsjedala Nela Fegić Moguljak (Imago Ogilvy), a pridružili su joj se: Nebojša Grbačić (CVOKE), Maja Hodalj (JGL), Krešimir Končić (Neuralab), Đuro Korać (Nivas), Tomislav Metelko (CTA komunikacije), Marko Mikeš (Aleph Group), Fran Mubrin (404 / MYTY), Ivo Novak (Addiko Bank), Lucija Potočnik (Studio Sonda), Vanja Šebek (Algebra), Maja Šplajt (Real grupa), Andreja Vranješ (Morgan Grey) i Martina Zeljko (Publicis).

Glamurozna atmosfera glavne pozornice festivala uz pobjedničke govore i izvrsno raspoloženje komunikacijske zajednice uveličali su proslavu najboljih hrvatskih digitalnih projekata u svečanoj završnici ovogodišnjih Dana komunikacija.

Više informacija potražite na www.danikomunikacija.com.