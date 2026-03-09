Hoće li gorivo drastično poskupjeti? Danas Vlada donosi odluku

Vlada će na sjednici u ponedjeljak odlučiti o modelu i opsegu državne intervencije na cijene goriva, u okolnostima rasta cijena energenata izazvanog ratom na Bliskom istoku, piše HRT. Na dnevnom redu sutrašnje sjednice su Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te Izmjene uredbe o visini trošarina na energente i električnu energiju.

Vlada će razmotriti i izvješće o organiziranom povratku hrvatskih državljana s ratom pogođenog područja Bliskog istoka.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca poremetilo je opskrbne pravce energenata, a dodatni pritisak stvara prekid isporuke katarskog LNG-a i zatvaranje nekih naftnih i plinskih polja u regiji.

Vlada ističe da Hrvatska već ima iskustva s takvim poremećajima te naglašava važnost zelene tranzicije i razvoja obnovljivih izvora energije. Hrvatska trenutačno uvozom pokriva oko 25 do 30 posto potreba za električnom energijom.

Poslodavci upozoravaju na jačanje inflacije

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca upozoravaju da bi dulji rat mogao dovesti do snažnijeg rasta cijena energenata i novih inflacijskih pritisaka u Europi i Hrvatskoj.

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber istaknula je da bi se, ako sukob potraje, rast cijena energenata postupno mogao ugrađivati u cijene finalnih proizvoda.

Poduzetnici upozoravaju da je potrebno razlikovati izravne i neizravne posljedice rata. Iako hrvatske tvrtke uglavnom ne posluju na iranskom tržištu, nestabilnost na globalnim tržištima energenata i sirovina može utjecati na cijelo gospodarstvo.