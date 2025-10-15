Danas su mnogi primili jednu poruku, jeste li i vi? Budite jako oprezni!

Čitatelji Dalmacije Danas poslali su nam upozorenje koje se ovih dana pojavljuje među korisnicima mobilnog bankarstva. Riječ je o novom pokušaju SMS prijevare kojim prevaranti pokušavaju doći do osjetljivih podataka građana.

Lažni linkovi i poruke o "isteku online bankarstva"

Kako stoji u upozorenju, prevaranti šalju poveznicu na lažnu internetsku stranicu pod nazivom "obraditi odmah". U porukama se navodi kako korisniku "ističe online bankarstvo" te ga se potiče da odmah klikne na link.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ako to učini, korisnik se dovodi na stranicu koja oponaša pravu bankarsku platformu. Tamo ga se traži unos osobnih podataka za prijavu i aktivacijskih kodova, a upravo te podatke kriminalci koriste kako bi pristupili financijama žrtve.

Banke upozoravaju građane da ni u kojem slučaju ne klikaju na sumnjive poveznice niti unose svoje podatke. Ukoliko netko posumnja da je već zaprimio ovakav SMS i kliknuo na poveznicu, potrebno je odmah kontaktirati službu za korisnike na besplatni broj 0800 7890.

Ova vrsta prijevare, poznata i kao phishing, sve je češća na području Hrvatske. Zato je važno stalno podsjećati građane da budu oprezni i da svaki sumnjivi SMS brišu bez otvaranja.