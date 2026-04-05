Danas je Uskrs: Kako se određuje datum najvećeg kršćanskog blagdana?

Danas kršćani diljem svijeta slave Uskrs, najveći i najvažniji blagdan koji simbolizira uskrsnuće Isusa Krista. No, za razliku od Božića koji se uvijek slavi 25. prosinca, datum Uskrsa svake se godine mijenja, što mnoge često zbunjuje.

Razlog tome leži u posebnom načinu izračuna koji se temelji na kombinaciji Sunčeva i Mjesečeva kalendara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pravilo koje određuje Uskrs

Prema pravilu koje vrijedi još od ranih stoljeća kršćanstva, Uskrs se slavi prve nedjelje nakon prvog punog Mjeseca koji dolazi nakon proljetne ravnodnevnice.

Crkva je kao fiksni datum proljetne ravnodnevnice uzela 21. ožujka, bez obzira na stvarne astronomske varijacije. Nakon tog datuma prati se prvi puni Mjesec, a zatim prva nedjelja koja slijedi.

Zbog toga Uskrs može pasti u razdoblju između 22. ožujka i 25. travnja.

Zašto se datum mijenja?

Budući da se Mjesečeve mijene ne poklapaju savršeno s kalendarskom godinom, datum Uskrsa svake se godine pomiče. Upravo ta povezanost s Mjesečevim ciklusima razlog je zašto blagdan nema stalni datum.

Ovakav način računanja potječe još iz 4. stoljeća, kada je na crkvenom saboru donesena odluka da se Uskrs jedinstveno određuje za cijelu Crkvu.

Razlike između katolika i pravoslavaca

Katolička i većina protestantskih crkava koriste gregorijanski kalendar, dok pravoslavne crkve Uskrs računaju prema julijanskom kalendaru.

Zbog te razlike, pravoslavni Uskrs često pada kasnije, iako se ponekad dogodi da se datumi poklope.

Blagdan koji određuje cijeli kalendar

Datum Uskrsa važan je jer o njemu ovise i brojni drugi blagdani, poput Pepelnice, Velikog petka i Duhova.

Iako se njegov datum svake godine mijenja, značenje Uskrsa ostaje isto – riječ je o blagdanu nade, obnove i novog početka, koji za vjernike ima središnje mjesto u liturgijskoj godini.