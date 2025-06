Danas je točno dva tjedna od tragične nesreće u Splitu: Tek sada se mijenja ograda na mjestu gdje je Tesla usmrtio pješakinju!

Prošlo je 14 dana od tragične nesreće koja se dogodila 29. svibnja 2025. godine u Ulici Slobode u Splitu, kada je automobil marke Tesla, kojim je upravljao Dino K., preletio preko nogostupa i usmrtio pješakinju (67).

Nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Splitu određen mu je jednomjesečni istražni zatvor gdje se nalazi od dana nesreće.

Za navedeno kazneno djelo zakonom je predviđena kazna u rasponu od tri do 15 godina zatvora. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu opisalo je kako je došlo do nesreće.

"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik dana 28. svibnja 2025. oko 18:34 sati u Splitu, na raskrižju kolnika Ulice Slobode i Velebitske ulice, upravljajući osobnim vozilom marke Tesla Plaid S, vozio nedopuštenom brzinom na mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h odnosno 40 km/h.

Osumnjičenik je uslijed takve vožnje izgubio nadzor nad osobnim vozilom i udario u rubni ivičnjak i metalnu ogradu postavljenu na betonskom ivičnjaku, te u daljnjem nekontroliranom kretanju vozila u smjeru juga u metalni stup nosača prometnog znaka, a potom i u metalnu zaštitnu ogradu nogostupa, pri čemu je u daljnjem prevrtanju vozila udario u tijelo pješakinje (1958.) koja se kretala zapadnim nogostupom Ulice Slobode. Uslijed teških tjelesnih ozljeda žrtva je preminula na mjestu nesreće, dok je tijekom izlijetanja i prevrtanja osobnog vozila osumnjičenika oštećeno više drugih osobnih vozila", objavili su.

14 dana nakon mijenja se ograda

Četrnaest dana nakon nesreće, na mjestu tragedije izvode se radovi na obnovi zaštitne ograde.

Dino K. i dalje ostaje u zatvoru na Bilicama, više nije u istražnom zatvoru po dvije zakonske osnove: sud je prihvatio navode njegovog branitelja, poznatog splitskog odvjetnika Vinka Ljubičića tako da je otpala zakonska osnova ‘opasnosti od ponavljanja djela’.

O kojem modelu vozila je riječ?

Naime, model S Plaid, u trenutku nesreće uključen u prometu, jedan je od najmoćnijih električnih automobila današnjice. Opremljen je s tri elektromotora koji ukupno razvijaju oko 1.020 konjskih snaga, a iz mjesta do 100 km/h ubrzava za svega 2,1 sekundu, što ga svrstava u sam vrh među najbržim cestovnim vozilima na svijetu. Maksimalna brzina vozila iznosi 322 km/h. Automobil ima pogon na sve kotače (AWD) i bateriju kapaciteta oko 100 kWh, što mu omogućuje domet do 637 kilometara prema EPA standardima. Podržava brzo punjenje do 250 kW, omogućujući do 80% napunjenosti baterije za otprilike pola sata na Supercharger stanici.

Cijena ovakvog vozila kreće se od 90.000 do 95.000 dolara u SAD-u, dok u Europi, zbog poreza i troškova dostave, može dosegnuti i preko 120.000 eura.