Danas je Cvjetnica: Evo kakvi su običaji kod nas

Nedjelja prije Uskrsa u kršćanskom kalendaru zauzima posebno mjesto. Poznata kao Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje, ona označava početak Velikog tjedna, najvažnijeg razdoblja u liturgijskoj godini. U 2026. godini Cvjetnica se slavi 29. ožujka, a taj dan spaja naizgled nespojivo: slavlje i radost Isusova trijumfalnog ulaska u Jeruzalem s navještajem njegove skore patnje i žrtve. Diljem Hrvatske ovaj se dan obilježava bogatim narodnim običajima i svečanim obredima koji su duboko ukorijenjeni u tradiciji.

Od klicanja "Hosana" do navještaja muke

Srž Cvjetnice leži u biblijskom događaju kada je Isus na magarcu ušao u Jeruzalem. Evanđelja opisuju kako ga je narod dočekao prostirući svoje haljine i mašući palminim i maslinovim grančicama, kličući: "Hosana Sinu Davidovu!". Upravo taj prizor radosnog dočeka temelj je današnjih procesija, koje su neizostavan dio liturgije.

Mise na Cvjetnicu često započinju izvan crkve, gdje se vjernici okupljaju s grančicama u rukama. Nakon blagoslova, svečana povorka kreće prema crkvi, simbolizirajući put kojim je Isus ušao u sveti grad. Ipak, radost ovog trenutka naglo se prekida. U središtu misnog slavlja nije trijumf, već čitanje ili pjevanje Muke Gospodnje, potresnog izvještaja o Isusovoj patnji i smrti. Taj kontrast ključan je za razumijevanje Cvjetnice: ona je istovremeno dan kraljevske pobjede i početak puta prema križu. Zbog toga i svećenik nosi liturgijsko ruho crvene boje, koja simbolizira mučeništvo i Kristovu ljubav, piše 24 sata.

Blagoslov grančica kao simbol mira i zaštite

Najprepoznatljiviji običaj vezan uz Cvjetnicu svakako je blagoslov grančica. Vjernici ih nakon mise nose svojim domovima, gdje postaju znak vjere i simbol zaštite. Prema narodnom vjerovanju, blagoslovljena grančica čuva kuću i obitelj od nevremena, groma, bolesti i svake druge nesreće. Obično se stavlja na istaknuto mjesto, najčešće iza raspela, svete slike ili na okvir ogledala, i tamo ostaje sve do iduće Cvjetnice.

Masline u primorju, drijen u unutrašnjosti

Vrsta grančica koje se nose na blagoslov razlikuje se od kraja do kraja, ovisno o podneblju. U primorskim krajevima, poput Dalmacije i Istre, tradicionalno se koriste maslinove grančice, simbol mira i Mediterana. U dubrovačkom kraju posebno su poznate "pome", vješto ispletene palmine grančice koje predstavljaju prava mala umjetnička djela. Ponegdje se blagoslivljaju i grančice lovora, ružmarina ili citrusa, a u prošlosti su se nosile i u polja i vinograde kako bi osigurale dobru ljetinu.

U kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje maslina i palmi nema, narod se prilagodio prirodi koja ga okružuje. Na blagoslov se tako nose grančice drijena, vrbe ive s njezinim "cicamacama", lijeske ili buketi prvog proljetnog cvijeća.

Umivanje u cvijeću za zdravlje i ljepotu

Jedan od najljepših i najpoetičnijih hrvatskih običaja vezan je upravo uz jutro Cvjetnice. U subotu navečer djeca bi ubrala proljetno cvijeće, najčešće ljubičice i jaglace, te ga potopila u posudu s vodom koja bi ostala vani preko noći. U nedjelju ujutro, prije odlaska u crkvu, svi bi se ukućani umili tom vodom.

Ovaj ritual simbolizira buđenje prirode, čistoću i nov život koji donosi proljeće. Vjerovalo se da umivanje u cvjetnoj vodi osigurava zdravlje, svježinu i ljepotu lica tijekom cijele godine. Iako je danas rjeđi, ovaj je običaj u mnogim obiteljima i dalje sačuvan kao dragocjena spona s nasljeđem predaka. Cvjetnica tako nije samo vjerski blagdan, već i proslava proljeća i ponovnog rađanja. Ona nas uvodi u tišinu i sabranost Velikog tjedna, pripremajući nas za najveći kršćanski blagdan, Uskrs.